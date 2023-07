Oscar-prämierte Kriegssatire „Jojo Rabbit“ als ORF-Sommerkino-Premiere am 31. Juli

Um 20.15 Uhr in ORF 1 – mit Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson & Regisseur Taika Waititi als imaginärer Adolf Hitler

Wien (OTS) - Deutschland, in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs: Der Zehnjährige Jojo will ein guter Nazi werden – selbst eher schmächtig gebaut und schüchtern, holt er sich immer wieder Zuspruch von seinem imaginären Freund Adolf. Als er nach seiner Rückkehr aus einem Ausbildungslager ein jüdisches Mädchen im Haus seiner Mutter entdeckt, wird sein Weltbild erschüttert – denn Elsa entspricht überhaupt nicht dem, was er bisher über Juden gehört hat! Regisseur Taika Waititi, der – nach sechs Nominierungen – für sein adaptiertes Drehbuch 2020 einen Oscar erhielt, inszenierte „Jojo Rabbit“ nach der Vorlage des Romans „Caging Skies“ von Christine Leunens und übernahm selbst die Rolle des imaginären Adolf Hitler. Jojo wird von Roman Griffin Davis gespielt, an seiner Seite sind Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen u. a. zu sehen. ORF 1 zeigt die pointierte Kriegssatire als ORF-Sommerkino-Premiere am Montag, dem 31. Juli 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1.

Mehr zum Inhalt:

Deutschland, 1945: Jojo Betzler (Roman Griffin Davis) ist zehn Jahre alt, überzeugter Nazi und engagiertes Mitglied in der Hitlerjugend. Umsorgt wird er liebevoll von seiner Mutter Rosie (Scarlett Johansson), sein Vater kämpft angeblich in Italien für die Wehrmacht. Jojo selbst kann es gar nicht erwarten, selbst Mitglied in der Partei zu werden, und ist sehr bemüht, ein besonders guter Nazi zu sein – dabei hilft ihm sein imaginärer Freund Adolf (Taika Waititi), der ihm jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht.

Nach einem Ferienlager der Hitlerjugend, wo Jojo gelernt hat, wie man Granaten richtig wirft und wie wichtig es ist, viele blonde Nachkommen zu zeugen, findet der Bub heraus, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen versteckt: Elsa (Thomasin McKenzie) verwirrt Jojo – sie ist gar kein Monster, wie es doch alle Juden angeblich sind! Er beschließt, ein Buch über Elsa zu schreiben, und fängt nach anfänglicher Angst an, sich mit dem Mädchen zu unterhalten.

