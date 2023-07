TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Auf der Bühne des Lebens – Amateurtheater in Vorarlberg“

Am 30. Juli um 16.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In Vorarlberg gibt es rund 150 Amateurtheatergruppen. Sie fördern Talente, haben Tradition, sind anspruchsvoll und innovativ. Mit etwa 500 Aufführungen und 80.000 Besucherinnen und Besuchern jährlich hat das Amateurtheater eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung.

Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg „Auf der Bühne des Lebens – Amateurtheater in Vorarlberg“ ist am Sonntag, dem 30. Juli 2023, um 16.30 Uhr in der Reihe „Erlebnis Österreich“ in ORF 2 zu sehen.

Gestaltung: Jasmin Ölz

Kamera: Alexander Roschanek, Günter Assmann, Dominik Winterholer, Götz Wagner

Schnitt: Alexander Rauch

Sprecherin: Michaela Bilgeri

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Stroj

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at

vorarlberg.ORF.at