Ab 16. August bei RTLZWEI: "Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial" (FOTO)

München (ots) - Profi vor der Kamera - Neuling auf dem Bau: In "Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial" tauschen deutsche Prominente wie Domenico de Cicco, Matthias Mangiapane, Sarah Joelle, Calvin & Marvin Kleinen sowie Markus Mörl den Platz auf dem roten Teppich mit ihrer ganz privaten Baustelle. Für den Traum vom perfekten Eigenheim greifen neun bekannte deutsche Persönlichkeiten selbst zum Werkzeugkasten. Das Special ist ab 16. August 2023, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen.

Stars am Limit ihres handwerklichen Geschicks

Prominente in ihren eigenen vier Wänden - Marco Cerullo, Matthias Mangiapane und die Kleinen-Brüder

Ausstrahlung ab Mittwoch, 16. August um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Das Bachelor-in-Paradise-Paar Marco Cerullo und Christina Grass hat sich endlich häuslich niedergelassen und vorgenommen, dem neuerworbenen Eigenheim eine Komplettsanierung zu verpassen. Neben Problemen bei der Vermessung wird auch der finanzielle Druck größer - eine Probe für die Beziehung der beiden Realitystars. Werden sie den Umbau ihres gemeinsamen Hauses ohne Beziehungskrise meistern?

Der Reality-King Matthias Mangiapane kann sein in die Jahre gekommenes Bad nicht mehr sehen und krempelt zusammen mit Vater Giuseppe die Ärmel hoch. Eine Komplettsanierung steht bei Sängerin Sarah Joelle an. Sie zieht ins geerbte Eigenheim und holt erst einmal den Hammer raus. Jetzt müssen viele Entscheidungen getroffen werden. Auch Dschungelcamp-Star Domenico de Cicco plant die Sanierung seines Reihenhauses. An helfenden Händen mangelt es zu Beginn nicht. Doch wird das so bleiben, nachdem er aus dem Sanierungsprojekt dem Projekt ein Social Media Event macht und andere arbeiten lässt?

Neue Deutsche Welle-Star Markus Mörl gibt Gas und plant mit Frau Yvonne die Gründung einer Alters-WG. Die Brüder Calvin und Marvin Kleinen beschließen, dem Keller im Hotel Mama einen neuen Zweck zu verleihen: eine echte Männerhöhle soll her. Zum Dank wollen sie auch im Obergeschoss des Hauses ein paar nötige Renovierungsarbeiten für Mutti erledigen. Mäßiges handwerkliches Geschick im Doppelpack - wird das gut gehen?

"Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial" startet am Mittwoch, 16. August 2023, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von ITV produziert.

Über "Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial"

Vom roten Teppich in die eigenen vier Wände! Die Doku-Soap "Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial" begleitet Prominente auf ihren privaten Baustellen - hautnah. So unterschiedlich wie die Promis und ihre Baustellen sind auch ihre persönlichen Geschichten. Produziert wird das Format von ITV.

