13. Auflage des Schlosshofkinos in Waidhofen an der Ybbs

Auftakt am 1. August mit „Mermaids Don't Cry“

St. Pölten (OTS/NLK) - Zum mittlerweile 13. Mal geht heuer im Hof von Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs das Schlosshofkino über die Bühne. Im Rahmen der Sommerkino-Initiative des Landes Niederösterreich lädt der Verein Filmzuckerl dabei in Kooperation mit der Stadt Waidhofen an der Ybbs an vier Dienstagabenden von 1. bis 29. August wieder zum Filmgenuss unter Sternen, wobei die cineastische Reise diesmal von Österreich über Frankreich nach Italien führt.

Los geht es am 1. August mit der österreichischen Feelgood-Komödie „Mermaids Don't Cry“. Zum Auftakt des Schlosshofkinos kommen auch Regisseurin Franziska Pflaum und Hauptdarstellerin Stefanie Reinsperger nach Waidhofen an der Ybbs, um dem Publikum im Anschluss an die Filmvorführung im Rahmen eines Filmgesprächs Rede und Antwort zu stehen. Weiter geht es am 8. August in Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen und dem französischen Spielfilm „Die Küchenbrigade“: Regisseur Louis-Julien Petit rückt darin Köchin Cathy Marie (Audrey Lamy) ins Zentrum, die nach ihrer Kündigung den Job einer Kantinenköchin in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge annehmen muss.

Am 22. August steht der österreichische Spielfilm „Sterne unter der Stadt“ auf dem Spielplan, in dem Regisseur Chris Raiber die bittersüße Liebesgeschichte von Alex (Thomas Prenn) und Caro (Verena Altenberger) als Ode an die Kraft der Imagination erzählt. Der Regisseur wird bei der Filmvorführung anwesend sein und dem Publikum für ein Filmgespräch zur Verfügung stehen. Zum Abschluss des diesjährigen Schlosshofkinos entführt der Verein Filmzuckerl schließlich am 29. August das Publikum mit dem Spielfilm „L'immensità – Meine fantastische Mutter“ in das Rom der 1970er-Jahre, wo Clara (Penélope Cruz) in einer lieblosen Ehe gefangen ist und dennoch alles versucht, um die bestmögliche Mutter zu sein.

Filmbeginn ist jeweils um 21 Uhr; bei Schlechtwetter finden die Vorstellungen im Kristallsaal von Schloss Rothschild statt. Reservierungen von Gastro-Sitzplätzen unter 07442/53657; nähere Informationen unter 0680/1107622 und https://filmzuckerl.at; Karten unter www.ntry.at.

