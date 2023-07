„Jesus Christ Superstar“ rockt die Festung Kufstein

Publikumsliebling Enrique Gasa Valga inszeniert beim MusicalSommer Kufstein

Kufstein (OTS) - Die Nacht in Kufstein war zwar ungewohnt kühl, doch „Jesus Christ Superstar“ heizte mehr als 2000 Premierengästen am Freitag, 28. Juli, ordentlich ein. Unter den begeisterten Zuschauern fanden sich wie immer auch zahlreiche Prominente.

Noch bis 13. August steht in der imposanten Festungsarena in der Tiroler Grenzstadt zu Bayern Andrew Lloyd Webbers und Time Rice’ weltberühmte Rockoper über die Leidensgeschichte Jesu Christi auf dem Spielplan. Zum zweiten Mal nach einer triumphalen „Evita“-Produktion im Jahr 2022 zeichnet heuer Publikumsliebling Enrique Gasa Valga für Inszenierung und Choreographie bei dem Festival verantwortlich, das sich in den vergangenen Jahren vom traditionellen Operetten- zum MusicalSommer entwickelt hat.

Gasa Valga, bis Ende der gerade abgelaufenen Saison Chef der überregional renommierten Tanzkompanie des Tiroler Landestheaters, zaubert eindrucks- und stimmungsvolle Bilder auf die riesige Festungsbühne. Er verlegt das biblische Geschehen vom Palmsonntag bis zu Jesu Tod am Kreuz am Karfreitag ins Heute. In einem heruntergekommenen Container-Lager (Bühne Helfried Lauckner) sammelt Jesus (dargestellt von dem bayerischen Multitalent Jacob Hetzner) allerlei am Rande der Gesellschaft gestrandete Figuren um sich, denen er Hoffnung und eine Perspektive gibt. Darunter ist nicht nur Maria Magdalena, in Kufstein von der blutjungen Bayerin Pia Weirather verkörpert, sondern auch Judas, dem der Italiener Tiziano Edini brillant Leben verleiht.

Der MusicalSommer Kufstein bildet seit eineinhalb Jahrzehnten einen Höhepunkt des sommerlichen Kulturlebens in Tirol, der Gäste aus dem ganzen Land wie auch aus dem benachbarten Bayern anzieht. „Jesus Christ Superstar“ ist praktisch ausverkauft, einige wenige Restkarten sind unter www.musicalsommer.tirol noch zu haben.

Rückfragen & Kontakt:

Bärbel Walcher, Mobil : +(43) 676 / 5432100,

Mail: baerbelwalcher @ operettensommer.com

OperettenSommer VeranstaltungsGmbH.Meranerstr. 9, A - 6020 Innsbruck