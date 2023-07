Noch bis 20. August 2023: Kultursommer Laxenburg

Tickets sind bei Wien Ticket erhältlich!

Wien (OTS/RK) - Der Schlosspark in Laxenburg, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, bietet mit seiner 280 Hektar großen Parklandschaft nicht nur Ruhe und Erholung unweit der Stadt, auch die spannenden Veranstaltungen im Sommer locken Gäste regelmäßig in den Schlosspark. Die Komödienspiele des Kultursommer Laxenburg sind dabei jedes Jahr das Highlight im Veranstaltungskalender. In diesem Jahr steht ein humorvolles Paartherapeutical am Programm.

„Mit seinem einzigartigen Ambiente und vielfältigen Programm spricht der Schlosspark Laxenburg immer mehr Natur- sowie Kulturbegeisterte aus Wien und dem Umland an. Damit das auch weiterhin so bleibt, engagiert sich die Wien Holding im Auftrag des Landes Wien zusammen mit dem Land Niederösterreich um deren Fortbestand. Denn das umfassende Freizeit- und Veranstaltungsangebot im größten Landschaftspark Österreichs ist ein wichtiger Antrieb für Tourismus in der Region“, so Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

ALL WE NEED IS LOVE – Ein Paartherapeutical



Das neue Stück von Christian Deix und Olivier Lendl wird im Rahmen des Kultursommers Laxenburg 2023 noch bis 20. August 2023 aufgeführt. In einer Praxis für paartherapeutisches Beziehungscoaching fliegen die „Liebesfetzen“. Denn eine Terminschlamperei ist der Grund, warum sich ein heillos überforderter Love-Coach mit zwei therapiebedürftigen Ehepaaren herumschlagen muss, obwohl er selbst gerade in ärgsten Beziehungsnöten steckt. Eine wirtschaftliche Schieflage, ein folgenschweres, amouröses Missverständnis und eine akute Schwedenphobie aufgrund seines Rivalen sorgen für zusätzlichen Zündstoff in einer Spirale der Leidenschaften. Gemeinsam mit Intendant Adi Hirschal spielen und singen Angelika Niedetzky, Pia Baresch, Christian Deix, Michelle Härle und Olivier Lendl.

Termine



Noch bis 20. August 2023, jeweils Samstag und Sonntag um 16.30 Uhr im Hof der Franzensburg im Schlosspark, 2361 Laxenburg (Gehzeit vom Parkeingang ca. 30 Minuten)

Tickets

Tickets sind im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 8.00- 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung ist im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.



Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hirschmann

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69 - 13

E-Mail: a.hirschmann @ wienholding.at

www.wienholding.at