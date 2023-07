FPÖ - Nepp: Anti-Teuerungsoffensive muss mit Ludwigs Rücktritt beginnen

Niemand belastet Wiener mehr als Bürgermeister Ludwig

Wien (OTS) - Mieten, Betriebskosten, Energie. Das sind jene drei Bereiche, in denen die Kosten am gewaltigsten explodiert sind.

„Für alle drei Bereiche trägt der Bürgermeister die direkte Verantwortung. Er ist dafür verantwortlich, dass sich die Wienerinnen und Wiener ihren Lebensalltag nicht mehr finanzieren können“, benennt der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp den Hauptverantwortlichen für die Teuerungskrise.



Bekanntlich weigert sich der Bürgermeister gemeinsam mit seiner rot-pinken Stadtregierung irgendetwas gegen die Teuerung zu unternehmen. „Er könnte das sofort tun. Aber er tut es nicht. Er versucht sich mit lächerlichen Einmalzahlungen freizukaufen, die nicht einmal ein Tropfen auf dem heissen Stein sind und bei den meisten Menschen aufgrund viel zu niedrig angesetzten Einkommensgrenzen gar nicht erst ankommen. Ludwig beutet als Räuber Rathausplatz den Mittelstand schamlos aus“, kritisiert Nepp.



Für Nepp müsse die Anti-Teuerungsoffensive jetzt mit dem Rücktritt des Bürgermeisters starten. „Er selbst ist zur größten Belastung für die Wiener geworden. Ich als freiheitlicher Bürgermeister werde die Teuerungen innerhalb der ersten 48 Stunden seiner Amtszeit zurücknehmen und Mieten, Betriebs- und Energiekosten auf den Stand von 2020 einfrieren“, so Nepp abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Rathausklub

presse @ fpoe-wien.at