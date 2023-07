Mit der Mission Energie-Gemeinschafts-Aktion gemeinsam Energie sparen und bis zu 720 Euro Prämien sichern

Energieversorger KWG ruft zum gemeinschaftlichen Energiesparen auf.

Schwanenstadt (OTS) - Die Energiewende geht uns alle an. Und wir alle werden unseren Teil dazu beitragen müssen, um unseren Planeten Erde zu erhalten. Daher sagen wir bei KWG, dass es jetzt an der Zeit ist vom Reden ins Handeln zu kommen – mit MEGA, der Mission Energie-Gemeinschafts-Aktion.

Als genossenschaftlicher Energieversorger ist uns seit über 100 Jahren die breite Einbindung der Bevölkerung ein großes Anliegen. Diesem Gedanken folgend haben wir mit MEGA eine Aktion gestartet, mit der wir gemeinsam 11% Energie einsparen wollen. Warum 11%? Hier folgen wir der Mission 11 der Bundesregierung, die besagt, dass jede bzw. jeder Einzelne von uns mit moderaten Verhaltensänderungen 11% seines Energieverbrauchs einsparen kann.

„Um unsere Energiesparpotenziale auszuschöpfen, wollen wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden „MEGA“ in den Sommer starten,“ zeigt sich Peter J. Zehetner, Geschäftsführer bei KWG, tatenfroh. „Mit unserer Aktion bieten wir einen Anreiz etwas Sinnvolles im Hinblick auf Nachhaltigkeit und der schonenden Ressourcennutzung zu leisten und gleichzeitig die eigenen Energiekosten auf zweifache Art zu reduzieren: Zum einen durch den reduzierten Strombedarf selbst und zum anderen durch Prämien von bis zu 720 Euro pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer,“ erklärt Peter J. Zehetner. Hinter dieser Aktion stehen also wichtige Beweggründe: „Wir glauben, dass die Energiewende und der schonende Umgang mit unseren Ressourcen Gemeinschaftsaufgaben sind. Kurzfristige Maßnahmen bei Stromtarifen können zwar vorübergehend bequem sein, aber man muss gerade bei einem so wichtigen Anliegen wie der Erreichung der Klima- und Energieziele nachhaltig strategisch denken und handeln. Bei der bevorstehenden Energiewende funktioniert nicht alles automatisch und es bedarf einer gemeinsamen Kraftanstrengung, die wir durch diese Aktion auch darstellen möchten,“ ist KWG Geschäftsführer Peter J. Zehetner von der Sinnhaftigkeit der gemeinsamen Energiesparaktion überzeugt.

Und so funktioniert MEGA:

MEGA startet im Juli und läuft bis Dezember 2023. KWG Kundinnen und Kunden können sich über die KWG Website zu MEGA anmelden. Die Anmeldungen muss für jeden Monat immer im Nachhinein (zum Beispiel für Juli zwischen 1. und 15. August) gesondert erfolgen.

Das gemeinschaftliche Einsparungsziel in jedem Aktions-Monat beträgt 11%. Das bedeutet, dass der Strombedarf aller registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Monats zusammen betrachtet mindestens 11% niedriger sein soll als im gleichen Monat des Vorjahres. Für die Zielerreichung ist daher ausschließlich die Einsparung der gesamten Gruppe relevant.

Pro Monat ist ein Gemeinschaftsprämientopf in Höhe von 40.000 Euro vorgesehen. Wird das gemeinschaftliche Monatsziel erreicht, wird dieser auf alle registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgeteilt und beträgt mindestens 20 Euro und maximal 120 Euro pro Monat. Die Ausgabe der Prämie erfolgt in Form eines KWG Gutscheins.

„Wir sind zwar nur ein kleines Energieversorgungsunternehmen, dennoch haben wir den hohen Anspruch Trends aktiv zu gestalten,“ sagt Peter J. Zehetner. „Der Trend zur gemeinschaftlichen Senkung des Energieverbrauchs wird uns in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen und wir setzten damit ein gutes Beispiel für die Ausgestaltung dieses Trends. Mit MEGA gehen wir einen weiteren Schritt, um die Welt zu einem besseren Ort für uns und unsere nachfolgenden Generationen zu machen.“

