Zentrasport: Mit Sanierungsverfahren aus Liquiditätskrise

Ohlsdorf (OTS) - Volle Lager sowie der Zahlungsausfall eines großen Händlers strapazierten die Liquidität der Genossenschaft der Sportfachhändlergemeinschaft. Betroffen vom Sanierungsverfahren ist der Verband der österreichischen Sportfachhändlergemeinschaft, die Zentrasport Österreich e.Gen. Die 229 SPORT 2000 Händler:innen mit 367 Geschäften in ganz Österreich sind selbstständige Unternehmer:innen und von der Sanierung nicht betroffen und betreiben ihre Geschäfte für die Konsument:innen vollumfänglich weiter. „ Die derzeitige Situation fordert uns als Verband sehr. Wir haben gemeinsam mit Vorstand und Aufsichtsrat sowie Banken in den vergangenen Wochen intensiv nach Finanzierungslösungen gesucht, um den Liquiditätsengpass zu bewältigen. Das ist uns aus eigener Kraft leider nicht gelungen. Nun sind wir an einen Punkt gelangt, an dem wir in unserer Verantwortung als Vorstand ein gerichtliches Sanierungsverfahren für die Zentrasport Österreich e.Gen. beantragen müssen. Die Beantragung des Sanierungsverfahrens ist für die nächsten Tage geplant. Ich bedauere diesen Schritt zutiefst, vor allem in Anbetracht der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung der Zentrasport in den letzten Jahren. Er ist jedoch rechtlich notwendig, um unsere Gemeinschaft für die Zukunft zu sichern und die Liquidität wiederherzustellen “, so Dr. Holger Schwarting, Vorstand SPORT 2000 Österreich.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/3q5q9DB

