Sozialministerium unterstützt Ausbau der mobilen Pflege in Moldau

Projektförderung ermöglicht wirksame Hilfe vor Ort

Wien/Chișinău (OTS) - Seit 2003 unterstützt das Sozialministerium Projekte zur Verbesserung des Sozial- und Gesundheitssystems der Republik Moldau. Aktuell wird unter anderem ein Partnerprojekt der Diakonie Österreich, das den Ausbau der mobilen Pflege für ältere Menschen in ländlichen Regionen vorantreibt, mit rund 200.000 Euro unterstützt. Das Home-Care-Projekt CASIM soll auch 2024 weiter gefördert werden. Ein eigenes Büro des Sozialministeriums in Moldau mit direkten Ansprechpartner:innen vor Ort gewährleistet eine langfristige Unterstützung. Im Rahmen seiner Reise in die Republik Moldau hat sich Sozialminister Johannes Rauch zusammen mit Vertreter:innen der Diakonie Österreich ein Bild der Arbeit des Projektes gemacht. Künftig soll auch der Wissenstransfer bei dem weiteren Aufbau des Pflegesystems in Moldau gestärkt werden. ***



Die Republik Moldau zeichnet sich durch eine besondere Demografie aus. Während viele junge Menschen auf Grund von besseren Arbeitsmöglichkeiten ins Ausland oder in die Städte abwandern, bleiben vermehrt ältere Personen alleine in den Dörfern zurück. Sie stehen mit ihrem erhöhten Betreuungsbedarf mangels bestehender Infrastruktur im Pflegesystem vor großen Herausforderungen. Eine bestmögliche Unterstützung ermöglicht das Sozialministerium mit der Förderung unterschiedlicher Projekte zur Verbesserung des Sozial- und Gesundheitssystems in der Republik Moldau. Eines davon - das Home-Care-Projekt CASIM - hat Sozialminister Johannes Rauch im Rahmen seiner Reise nach Chișinău zusammen mit Vertreter:innen der Diakonie am Donnerstag besucht.



Das Projekt unterstützt ältere, alleinstehende und gesundheitlich beeinträchtigte Menschen durch mobile Pflegeangebote in 20 Dörfern des Bezirks Straseni außerhalb der moldauischen Hauptstadt Chișinău. Umgesetzt wird es durch den Verein Neoumanist, einem langjährigen Projektpartner der Diakonie Österreich. Den Aufbau des Projektes unterstützt das Sozialministerium derzeit mit rund 200.000 Euro. Ein eigenes Büro des Sozialministeriums in Moldau mit direkten Ansprechpartner:innen vor Ort gewährleistet seit Anfang des Jahres auch eine langfristige Unterstützung des Projektes.



Finanzierung für weiteren Ausbau sichergestellt

Seit 2019 konnten über die mobilen Heimhilfeteams des Projektes bestehend aus Sozialarbeiter:innen, Mitarbeiter:innen von Neoumanist und Freiwilligen rund 75 ältere Personen betreut werden. Da der Frauenanteil der älteren zu betreuenden Bevölkerung knapp 70% beträgt, werden die Pflegemaßnahmen und Angebote diesen Gegebenheiten angepasst. Bis 2024 soll die Anzahl der betreuten Personen und der Mitarbeiter:innen deutlich erweitert werden. Es werden auch Trainings für Freiwillige und Sozialarbeiter:innen angeboten, insgesamt sollen 20 weitere Freiwillige geschult werden. Sozialminister Rauch stellt auch eine Förderverlängerung für 2024 in Aussicht.



"Gerade in ländlichen Regionen mit schlechter Infrastruktur sind viele ältere Menschen mit großen Herausforderungen konfrontiert. Für mich ist es ein klares Zeichen der Solidarität, die Situation der Betroffenen in Moldau zu verbessern”, betont Sozialminister Rauch, der im Rahmen seines Besuches ein Heimhilfeteam begleiten durfte. “Das Projekt ist eine Bestätigung dafür, dass Hilfe vor Ort wirkt. Mit unserer Förderung können wir die soziale und gesundheitliche Betreuung von älteren Menschen bestmöglich unterstützen und die Lebensqualität älterer Menschen in Moldau nachhaltig verbessern.”

“Wir sind sehr froh, mit Neoumanist in Moldau seit vielen Jahren einen Projektpartner zu haben, der mit einem Team von echten Pflegeprofis arbeitet und den Menschen mit Pflegebedarf in zweierlei Hinsicht hilft: sowohl mit den verschiedenen Pflegedienstleistungen selbst, als auch mit seinem Einsatz für die Rechte, das Wohlergehen und die soziale Inklusion alter Menschen“, betont Roberta Rastl, Sprecherin der Diakonie Österreich, die den Projektbesuch begleitet hat.



Sozialministerium will Wissenstransfer stärken

Das Büro des österreichischen Sozialministeriums in Moldau soll künftig auch dazu beitragen, den Wissenstransfer zwischen Österreich und der Republik Moldau zu stärken. Die Erfahrungen der großen Pflegereform sollen dabei bestmöglich in den weiteren Aufbau des Sozial- und Gesundheitswesens in Moldau einfließen können. “Das Teilen unserer Erfahrungen und unsere finanzielle Unterstützung soll den Menschen einerseits Berufsperspektiven und andererseits ein Altern in Würde ermöglichen. Zivilgesellschaftliche Organisationen wie Neoumanist und die Diakonie sind verlässliche Partner bei der Umsetzung effektiver, inklusiver und nach lokalen Gegebenheiten abgestimmter Hilfe. Sie leisten einfach Großartiges. Diese Bemühungen gilt es weiter zu unterstützen”, so Sozialminister Rauch abschließend.



