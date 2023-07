THINKCAR Tech gewinnt in drei Jahren 600.000 Kernnutzer hinzu und expandiert weltweit durch Multichannel-Ansatz

Los Angeles (ots/PRNewswire) - THINKCAR Tech hat mit mehr als 600.000 Kernnutzern (Stand Juli 2023) einen wichtigen Meilenstein erreicht. Dieser Erfolg bestätigt den nutzerzentrierten Ansatz des Unternehmens bei der Produktentwicklung. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in die Entwicklung verschiedener Vertriebskanäle, um die Marke von einer Million Nutzern zu erreichen. Seit seiner Gründung widmet sich THINKCAR Tech der Entwicklung von Technologieprodukten, die den tatsächlichen Bedürfnissen der Nutzer gerecht werden und ihre Probleme lösen, indem sie fortschrittliche Technologie mit exzellentem Produktdesign verbinden.

Um hochwertige Dienstleistungen anbieten zu können, hat THINKCAR Tech seine weltweite Marktpräsenz durch die Gründung von Niederlassungen in den USA, Asien, Europa und anderen Regionen verstärkt. Zudem hat das Unternehmen den Aufbau und die Verbreitung seiner Markenbotschaft priorisiert und nimmt an internationalen Ausstellungen und Branchenforen teil, um seine Markenbekanntheit weiter zu steigern. Im ersten Halbjahr 2023 nahm das Unternehmen an 15 internationalen Fachmessen in Amerika, Europa und Asien teil und knüpfte enge Kontakte zu potenziellen Kunden, Partnern und Branchenexperten.

Angetrieben durch technologische Innovationen hat THINKCAR Tech in richtungweisende Technologien wie künstliche Intelligenz, Cloud Computing und Big Data investiert und hochwertige Diagnosetechnologien entwickelt, die branchenweit neue Maßstäbe setzen. Das Unternehmen hat mehr als 260 Patente erworben und Video-Ferndiagnosegeräte für Fahrzeuge auf den Markt gebracht, die die Diagnostikbranche nachhaltig verändern. Diese Lösungen unterstützen die Sprach- und Videokommunikation zwischen Wartungstechnikern, Online-Wartungsexperten und Servicehändlern in Echtzeit und erweitern den Zugang zu anspruchsvoller Reparatur- und Diagnosetechnik von einzelnen Städten auf das ganze Land und sogar auf die ganze Welt.

In der zweiten Jahreshälfte 2023 will THINKCAR Tech die Einrichtung seines globalen Online Service-Centers und seines Cloud Computing-Servers in mehr als 10 Ländern und Regionen der Welt abschließen. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen weiterhin das Ziel, seinen Einfluss weltweit auszubauen, indem es aktiv an mehreren internationalen Messen teilnimmt, darunter Auto Parts & Aftermarket in Frankfurt (Moskau), Auto Korea, Auto Parts & Aftermarket in Frankfurt (Südafrika), Bus & Truck Show in Yangon (Myanmar), Frankfurt Show in Shanghai und Dubai (Vereinigte Arabische Emirate).

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Entwicklungen von THINKCAR Tech, indem Sie die offizielle Website besuchen: www.thinkcar.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2163804/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/thinkcar-tech-gewinnt-in-drei-jahren-600-000-kernnutzer-hinzu-und-expandiert-weltweit-durch-multichannel-ansatz-301887488.html

Rückfragen & Kontakt:

Jackie Lin,

linjiajie @ thinkcar.com