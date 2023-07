RKP InnoInvest beteiligt sich mit einem 6stelligen Investment bei Econutri, die Mithilfe von CO2 Proteine gewinnen

Österreich (OTS) - Das österreichische Startup Econutri rund um den Gründer Dr. Helmut Schwab hat in Kooperation mit dem ACIB eine bahnbrechende Technologie entwickelt, bei der schädliche Treibhausgase als Futter für Mikroorganismen dienen, um ein hochwertiges Protein herzustellen. Mit diesem innovativen Ansatz können nicht nur der steigende Proteinbedarf gedeckt, sondern auch CO2-Emissionen reduziert werden.

„Econutris Vision folgt nicht nur einem kurzfristigen Trend, sondern wird zukünftig die steigende Protein Nachfrage durch eine wachsende Weltbevölkerung, die Schonung von Boden und Wasser, sowie gesundheitliche Ansprüche an Lebensmittel, erfüllen“, meint überzeugt Michaela Hold, RKP InnoInvest Geschäftsführerin. Die hohe Protein Qualität ist vegan, laktosefrei und glutenfrei.

Neben der finanziellen Unterstützung bietet RKP InnoInvest Expertise im Bereich Steuer- und Unternehmensberatung, Marketing, Sales sowie IT-Lösungen an. „Das Cash &Sweat Modell hat uns recht schnell überzeugt und der Dienstleistungs-Mehrwert ist eine gute Unterstützung in unserer aktuellen Phase. Wir haben den richtigen Partner für uns gefunden“, so Verena Schwab, Geschäftsführerin von Econutri.

Zu Jahresbeginn haben wir uns bei Hakuma „Vegane L^tte Drinks“ beteiligt. Hier konnten uns die köstlichen Rezepte auf Hafer Basis im zukunftsträchtigen On-the-go Markt schnell überzeugen. Eine gute, respektvolle Beziehung mit den Gründern ist ein wesentlicher Faktor, der in unseren Partnerschaften den Unterschied mit sich bringt. Es gibt viele gute Überlegungen für eine nachhaltige Welt, wir unterstützen mit finanzellen Mitteln und Know-how.

Über RKP InnoInvest : Gegründet wurde die Gesellschaft im Juli 2022 um Investitionen in Startups im F&B, Tech- und Health Bereich, zu tätigen. Unser Ziel ist es, innovative Unternehmen zu fördern und ihre Vision und Wachstumschance zu verwirklichen.

