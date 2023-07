FPÖ – Wurm zur SPÖ: „Erhalt des Bargeldes ist nur der FPÖ ein echtes Anliegen!“

FPÖ-Online-Petition „Festung Bargeld“ kann unter www.festung-bargeld.at unterzeichnet werden

Wien (OTS) - „Der Erhalt des Bargeldes ist nur der FPÖ als einzig stabiler Kraft ein echtes Anliegen, denn obwohl sich die SPÖ für den Erhalt des Bargeldes ausspricht, wollen die Sozialdemokraten dieses aber offenbar nicht in unserer Verfassung verankern – genau das ist aber angesichts der Salamitaktik, mit der die EU die Bargeldabschaffung vorantreibt, unabdingbar! Denn Bargeld ist und bleibt gedruckte Freiheit, Selbstbestimmung und Sicherheit“, stellte heute FPÖ-Konsumentenschutzsprecher NAbg. Peter Wurm klar, der den Sozialdemokraten in dieser Frage eine „typisch rote Scheinheiligkeit“ vorwarf.

„Über ein Dutzend Anträge haben wir in den letzten Jahren im Parlament eingebracht, um den Kontrahierungszwang für die Annahme von Bargeld im Waren- und Dienstleistungsverkehr in der Verfassung zu verankern – ebenso oft haben aber die anderen Parteien und somit auch die SPÖ diese Anträge abgelehnt. Sich heute in dieser Art und Weise zu äußern, aber im Parlament immer gegen unsere Anträge zu stimmen, ist eine absolute Wählertäuschung und ist ein Verrat an den Bürgern“, sagte Wurm in Richtung Kollross.

"Alleine in dieser Vorgangsweise sieht man ganz deutlich, wie ernst es die SPÖ mit ihrem ‚Schutz des Bargeldes“ wirklich meint“, betonte Wurm und weiter: „Die FPÖ ist also in Sachen Bargeld die einzige Partei in Österreich, die an der Seite der Bürger steht und sich für den Erhalt des Bargelds einsetzt. In unserer Online-Petition ‚Festung Bargeld‘ fordern wir folgende Punkte: Die Sicherstellung des einfachen Zugangs zum Bargeld durch ausreichend Bankomaten und Bankfilialen, die Verankerung der uneingeschränkten Bargeldzahlung in der Verfassung, den verfassungsrechtlichen Schutz des Bargeldes als Zahlungsmittel und Vermögensform ohne Obergrenzen, den Erhalt der Cent- und Euro-Bargeldmünzen in ihrem aktuellen Bestand, die verfassungsrechtliche festgelegte Pflicht auf Bargeldannahme für den Waren- und Dienstleistungsverkehr und eine Volksbefragung über alle diese Punkte.“

Die Online-Petition kann unter [www.festung-bargeld.at] (http://www.festung-bargeld.at) unterzeichnet werden.

