Geschafft! FOTO WIEN 2023

20 Prozent neue Programm-Partner:innen, punktuelle Besucher:innen- rekorde und Fragen und Antworten rund um Lügen der Fotografie

Wien (OTS) - Mit rund 300 Veranstaltungen an 110 Orten und 350 Künstler:innen aus 25 Ländern ging das in den Europäischen Monat der Fotografie eingebettete Festival im Juni dieses Jahres in seine zehnte Runde. Mit dem Leitthema „Photography Lies“ und einer großen Breite frei gewählter Fragen haben Akteur:innen aus allen Feldern einen Monat lang Brücken der Fotografie in der Stadt geschlagen. Das Spektrum reichte von Museen, Ausstellungshäusern, Galerien, Kulturinstituten über Fach- und Hochschulen, Bibliotheken und Archiven bis hin zu Studios, Projektinitiativen und Agenturen für Leerstandsnutzung - 20 Prozent waren 2023 erstmals mit dabei.

Nach einer umfassenden Programm-Partner:innen Umfrage zieht FOTO ARSENAL WIEN Bilanz.

48.000 Besucher:innen an den 110 Festival-Orten der Stadt, 5.800 am Eröffnungswochenende an der Festival Base, 91 % der Programm-Partner:innen möchten wieder teilnehmen

Neben der ermittelten Zahl an Besucher:innen zeigen auch die Rückmeldungen der Programm-Partner:innen den Stellenwert des Festivals für den Fotografie-Standort Wien: 32 Prozent verzeichneten durch die FOTO WIEN stärkeren Zulauf als im Regelbetrieb, 61 Prozent registrierten zusätzlich neue Besucher:innen, 52 Prozent stellten mehr Aufmerksamkeit seitens Medien und Öffentlichkeit fest. 91 Prozent der Programm-Partner:innen 2023 wollen 2025 erneut mitmachen.

Dicht besucht war auch das Eröffnungswochenende an der Festival Base im MuseumsQuartier Wien: 5.800 Besucher:innen wurden von 1.-4. Juni in den verschiedenen Programmen der OPENING DAYS registriert (2.000 davon in den drei FOTO ARSENAL WIEN Ausstellungen).



Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien, sagt zum persönlich erlebten Ansturm: „Geradezu berstend voll war die heurige Festivaleröffnung der FOTO WIEN im Museumsquartier: Es macht mir Freude, welch großen Zuspruch und Resonanz die Ausstellungen und Aktivitäten dieses Monats der Fotografie erfahren haben. Felix Hoffmann und sein Team diskutierten essenzielle Fragen, wie jene nach der Politik der Fotografie in Zeiten gefakter Bilder und kriegerischer Auseinandersetzungen: Es ist mir wichtig, dass die Stadt diese gesellschaftspolitisch notwendige Auseinandersetzung mit dem Medium fördert und weiter vorantreibt.“

„Wir danken besonders allen Programm– und Kooperations-Partner:innen, die uns in diesem Jahr einen Vertrauensvorschuss gegeben haben, und freuen uns, dass gemeinsam in der knapp bemessenen Zeit mit unserem kompakten Team so vieles gelungen ist! Wir freuen uns auf die nächste FOTO WIEN in 2025, dann an unserem neuen Standort im Arsenal Gelände“, ergänzt Felix Hoffmann, Artistic Director von FOTO ARSENAL WIEN und FOTO WIEN.

Begleitend zum Festival entstanden eine Publikation im Steidl Verlag mit 336 Seiten und eine frische Website.

Die drei Ausstellungen an der Festival Base sind noch bis 20. August 2023 zu sehen. Weitere Aktivitäten und Ausstellungen sind im Kalender der fotowien.at abrufbar.





Ausstellungen in der Festival Base

Crossing Lines. Politics of Images

Paris Photo-Aperture PhotoBook Awards

How to make a Book with Steidl

2.6.–20.8.2023,

täglich außer Montag 11–19 Uhr

MQ Freiraum und MQ Salon, MuseumsQuartier Wien

Eintrittskarten an der Tageskasse und im MQ Shop, €10 regulär, €5 ermäßigt

Öffentliche Führungen (DE) jeden Sonntag 16 Uhr, Eintritt frei, ohne Anmeldung





Partner:innen und Unterstützer:innen der FOTO WIEN 2023

Stadt Wien Kultur. BMKÖS. BIG Bundesimmobiliengesellschaft. Bildrecht GmbH. CEWE. Ottakringer Brauerei. Schlumberger. Institut Français de Paris.

Medien- und Kommunikationspartner:innen

Der Standard. ORF III. profil. Radio Superfly. artmagazine.cc. Collectors Agenda. GoodNight.at. VIENNA SHORTS. Tanzquartier Wien. ImpulsTanz. Volkstheater. Kunsthalle Wien.

Kooperationspartner:innen

Österreichisches Filmmuseum. ZOOM Kindermuseum. Kein Sonntag Ohne Techno.

Hunger auf Kunst und Kultur. Camera Austria. EIKON. FOTOGESCHICHTE.

Paris Photo. Aperture. Magnum Photos.

Über FOTO WIEN und EMOP

Die FOTO WIEN ist Mitglied des European Month of Photography (EMOP), eines europäischen Gemeinschaftsprojekts, dem zurzeit Fotofestivals in Berlin, Brüssel, Lissabon, Luxemburg und Paris angehören. Die 2003 von Paris ausgegangene Initiative verfolgt das Ziel, die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene zu fördern, die internationale Fotoszene zu stärken und junge Künstler:innen zu unterstützen. Das als Biennale angesetzte Festival wurde in Wien erstmals 2004 unter den Namen Eyes On veranstaltet und ab 2019 als FOTO WIEN fortgesetzt. Der einstige Insider-Event für Wiens lebendige Fotoszene ist in knapp zwanzig Jahren vereinten Engagements zu Österreichs größtem Festival fotografischer Bilder herangewachsen. Es bietet Programm für ein breites, an Kunst und Zeitgeschehen interessiertes Publikum genauso wie für Fachbesucher:innen. Das Festival wird mit Mitteln der Kulturabteilung der Stadt Wien gefördert. Veranstalter ist seit 2023 FOTO ARSENAL WIEN.

Über FOTO ARSENAL WIEN

FOTO ARSENAL WIEN ist das neue Zentrum für fotografische Bilder und Lens Based Media in Österreich. Von der Stadt Wien im Herbst 2022 initiiert, präsentiert und vermittelt die Institution zeitgenössische Fotografie in allen Erscheinungs- und Verwendungsformen. Der temporäre Standort im MuseumsQuartier Wien wird Ende 2024 durch eine eigene Ausstellungshalle im Arsenal Gelände abgelöst. Als Plattform organisiert FOTO ARSENAL WIEN auch die FOTO WIEN - Österreichs größtes, biennal veranstaltetes Festival für Fotografie, das im Rahmen des Europäischen Monats der Fotografie (EMOP) stattfindet. Künstlerischer Leiter von FOTO ARSENAL WIEN und FOTO WIEN ist Felix Hoffmann.

Rückfragen & Kontakt:

Fleur Christine Vitale, MAS

Leitung Öffentlichkeitsarbeit



FOTO ARSENAL WIEN



Museumsplatz 1

1070 Wien

fleur-christine.vitale @ fotoarsenalwien.at

+43 (0) 699 12195185

+43 (0) 676 3431367