Erfolgreicher Radiotest 2023_2 für ORF Radio Wien

Täglich wird Radio Wien von insgesamt 333.000 Hörerinnen und Hörern genutzt

Wien (OTS) - Erneut geht Radio Wien im aktuellen Radiotest 2023_2 (Juli 2022 bis Juni 2023) klar als Marktführer unter den Regionalradios der Bundeshauptstadt hervor. In einem hart umkämpften Umfeld ist der Abstand zu den Mitbewerbern nach wie vor deutlich.

Radio Wien bleibt im Gesamtmarkt 10+ weiter deutlich vor allen anderen regionalen und lokalen Mitbewerbern. Der Marktanteil (10+) liegt bei 13 Prozent und damit 3 Prozentpunkte höher als der des stärksten privaten Mitbewerbers. In seiner eigentlichen Zielgruppe 35+ hält Radio Wien in der Bundeshauptstadt bei einer Tagesreichweite von 16,4 und einem Marktanteil von 16 Prozent. Damit liegt Radio Wien weiterhin deutlich vor allen regionalen Mitbewerbern, die allesamt einstellig bleiben. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte Radio Wien seine Tagesreichweite sogar noch steigern und liegt aktuell bei 7,4 Prozent.

Für Radio-Wien-Programmchefin Jasmin Dolati sind die Ergebnisse ein klarer Auftrag, ständig am Programm und an der Verbesserung zu arbeiten: „Der Wiener Radiomarkt ist härter umkämpft denn je, da zu den Radiosendern auch immer mehr Streaming-Angebote hinzukommen. Viele Menschen holen sich ihre Audio-Angebote von unterschiedlichen Kanälen und so verändert sich die Bedeutung von Radio immer mehr. Das hat Auswirkungen auf unseren Zugang und unsere Angebote. Mehr denn je geht es darum, die Menschen in ihrer Vielfalt und ihren Bedürfnissen abzubilden und auch abzuholen. Radio ist damit nicht nur als Sender zu verstehen, sondern vielmehr als eine Plattform im Austausch mit dem Publikum. Die persönliche Ansprache, die Themen, die bewegen und berühren, die Musik, die das Lebensgefühl trifft, all das will Radio Wien vereinen. Wir arbeiten jeden Tag aufs Neue daran, das Wiener Stadtleben und das Wiener Lebensgefühl in allen Facetten abzubilden.“

*) 333.000 Hörer:innen im Sendegebiet. Alle Werte Montag bis Freitag

