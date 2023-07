Pressekonferenz: Daheim und doch auf Urlaub? Die Freizeittrends der Wiener in diesem Sommer

Wien (OTS) - Mehr als ein Viertel aller Wienerinnen und Wiener verzichten in diesem Sommer auf eine Urlaubsreise. Wie und wo sie sich erholen, welche Freizeitangebote sie nutzen und was sie in ihrer Heimatstadt an Angeboten vermissen, zeigt eine neue Studie der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien.

Zur Präsentation der Ergebnisse durch Spartenobmann Markus Grießler laden wir herzlich ein.

Zeit: Dienstag, 1. August, 11 Uhr

Ort: Ufertaverne, An der oberen alten Donau 186, 1220 Wien





Um Anmeldung wird gebeten unter: presse@wkw.at

