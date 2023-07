Fußball-Bundesliga-Auftakt mit LASK – Rapid live im ORF

Am 28. Juli ab 20.15 Uhr in ORF 1, danach Sport-Doku „Fußballgeschichte(n) – 50 Jahre Bundesliga“

Wien (OTS) - Der Fußball rollt im ORF: Am Freitag, dem 28. Juli 2023, startet die Bundesliga in die Saison 23/24 und via ORF 1 sind die Fans live dabei, wenn um 20.15 Uhr der LASK auf Rapid trifft. Die Kommentatoren sind Thomas König und Helge Payer, die Analysen steuern Cristian Diendorfer, Herbert Prohaska und Roman Mählich bei.

Mit Bundesliga-Fußball geht es danach um 22.50 Uhr in ORF 1 weiter, wenn die Dokumentation „Fußballgeschichte(n) – 50 Jahre Bundesliga“ einen Blick zurückwirft und dabei die schönsten Tore, die größten Emotionen, die besten Szenen aus einem halben Jahrhundert heimischen Klub-Fußballs aufleben lässt. Erinnerungen von Heribert Weber, Herbert Prohaska, Hans Krankl u. v. a. m. inklusive.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at (inkl. sport.ORF.at-Newsroom), ORF-Fußball-Special und ORF-TVthek umfasst Live-Streams sowie nachträglich für 24 Stunden Video-on-Demand-Angebote der ORF-TV-Übertragungen, aktuelle Storys über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Fußball-Berichterstattung ausführlich.

