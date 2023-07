Antenne Steiermark: Das Gelbe schmeckt am besten

Graz (OTS) - Die Steiermark hat Geschmack! Knapp 270.000 Hörer:innen* schalten täglich ihren Tagesbegleiter Nummer 1 ein. Antenne Steiermark sagt Danke fürs Einschalten!

Vanille, Schokolade oder doch lieber etwas Ausgefallenes? Das ist im Eissalon die Frage, aber nicht, wenn es in diesem Sommer um die Abkühlung – oder besser gesagt: das Coole – aus dem Radio geht. Da gibt’s in der Steiermark nur eins: Antenne Steiermark ist der Tagesbegleiter Nummer 1! Der Pionier und Trendsetter unter den österreichischen Privatradios bringt knapp 270.000 Steirer:innen als private Nummer 1 im Bundesland wie gewohnt gut durch den Sommer.* Mit einer Tagesreichweite von 28,5 Prozent** liegt die Antenne Steiermark klar auf Platz 1 und ist damit das meistgehörte Regionalradio in der Steiermark. Das ist das Ergebnis des jüngsten Radiotests, der unabhängigen Reichweitenerhebung für Radios in Österreich.

Das Antenne-Team rund um Geschäftsführer Gottfried Bichler sagt: Danke! Fürs Einschalten ebenso wie für das große Engagement. „Wie sehr die Antenne-Familie zusammenhält, hat auch heuer wieder unsere Charity-Aktion Axi auf Achse gezeigt“, ist Bichler stolz. 77.227,46 Euro sind dabei zusammengekommen, um dem fünfjährigen von Geburt an beeinträchtigten Matthias einen Herzenswunsch zu erfüllen und ihm das Leben wesentlich zu erleichtern.

Zusammenrücken – das verlangt im Sommer manchmal auch das Wetter. Ob Blitz, Donner oder Stau: auf Antenne Steiermark hört man fünf Minuten früher, wovor man sich in Hauptreise- und Unwetterzeiten wie diesen in Acht nehmen muss. „Immer und überall“, wie Bichler betont und auf die Spitzenergebnisse für Antenne Steiermark in der jüngsten österreichweiten Online-Reichweitenerhebung Audio Analyzer verweist: „Über unsere digitalen Empfangswege Web, App und Smart Speaker wurden im vergangenen Quartal über vier Millionen Stunden*** Antenne Steiermark gehört.“

„Viel hat sich in den vergangenen Jahren technisch gesehen verändert, aber das Fundament unseres Erfolgs sind inhaltlich die Regionalität und die Hörernähe geblieben, die beste Unterhaltung und die schrägsten Aktionen. Dazu kommt die große Leidenschaft, mit der unser Team lebt, wofür Antenne Steiermark seit jeher steht: Der Tagesbegleiter Nummer 1 der Steirer:innen zu sein“, sagt Bichler. „Technical power, human soul: Das Programm machen Menschen täglich mit größter Leidenschaft. Die Mitarbeiter:innen sind unser gelbes Herz, die Hörer:innen und Kund:innen unsere Motivation.“

Als nächste Aktion winken auf Antenne Steiermark „Scheine für Vereine“. Ab August unterstützt der Sender damit die größte Bewegungsinitiative der Steiermark. Mehr Infos gibt’s – natürlich – immer und überall auf Antenne Steiermark.



Graz, 27.07.2023

