Wasserbüffel statt Milchkühe in Niederösterreich

TV-Magazin "Land und Leute", am Samstag, 5. August 2023 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Wasserbüffel züchten statt Milchkühe halten, dafür hat sich die Landwirtsfamilie Forthofer im niederösterreichischen Nöchling bewusst entschieden. Um die Wertschöpfung wieder auf den eigenen Betrieb zu holen und mit den Klimaveränderungen zurechtzukommen. Und auch der Wunsch nach einer besonders naturnahen, tierfreundlichen Haltung war ausschlaggebend. Etwa 50 Tiere leben hier fast ganzjährig auf 21 Hektar. Wasserbüffel sind besonders robust und kommen auch mit kargeren Wiesen gut zurecht, sie gelten als wahre Landschaftspfleger. Ihr Fleisch wird ab Hof vermarktet, dafür wurde sogar ein eigener Schlachtraum errichtet.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 5. August:

*Unterwegs am Grundlsee

„Land und Leute“ besucht eine besondere Landschaft und traditionsverbundene Menschen: am Grundlsee geht alles ein wenig geschmeidiger, heißt es. Und es wird versucht, die bäuerlichen Betriebe am See zu stärken.

*„Fit und G‘sund“ – Feriencamp am Millstätter See Gesundheitsprävention beginnt bereits in jungen Jahren, deshalb veranstaltet die Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen (SVS) Feriencamps für 8- bis 15-Jährige. Mit Erlebnispädagogik erlernen sie zum Beispiel am Kärntner Millstätter See einen gesunden Lebensstil.

*Tiroler Kuhglocken für die ganze Welt

Die handgefertigten Glocken und Kuhschellen der Glockenschmiede Stubai in Fulpmes in Tirol sind weit über den europäischen Raum hinaus für ihre Qualität bekannt. Aus dem Gebrauchsartikel wurde mittlerweile auch ein beliebtes Souvenir.

*Auf der Eselalpe

„Land und Leute“ besucht in Vorarlberg eine Eselalpe, wo man sieht, wie und wo der Esel noch als Nutztier gehalten wird. Das Tier ist inzwischen auf immer mehr landwirtschaftlichen Betrieben zu finden.

