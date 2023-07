Das Green Hotel AVIVA produziert nun 70% des Strombedarfs selbst!

Im Green Hotel AVIVA in St. Stefan-Afiesl wurde die neue Parkplatzüberdachung inkl. 440kWp PV-Anlage wurde in Betrieb genommen.

St. Stefan-Afiesl (OTS) - Seit Oktober letzten Jahres arbeitete das Green Hotel AVIVA****s make friends in St. Stefan-Afiesl an dem Bau einer Parkplatzüberdachung inkl. 440kWp PV-Anlage. Nun freut sich das Hotel über die Fertigstellung des Projekts! Durch die neue PV-Anlage wird das Hotel nun ca. 70% des benötigten Stroms selbst und umweltfreundlich zu erzeugen.



Nach 10 Monaten wird nun die Parkplatzüberdachung inkl. PV-Anlage in Betrieb genommen. Im Herbst 2022 ging es mit dem Bau der Parkplatzüberdachung los. Gestartet wurde im Oktober letzten Jahres mit den Betonfundamenten und der Verlegung von Kabel & Leitungen für die PV-Anlage und die Regenwasserzisterne. Anschließend folgte eine Trocknungsphase des Betons von rund 6 Wochen. Nach dem Wintereinbruch wurde im März eine Regenwasserzisterne mit einem Fassungsvermögen von 32.000 Liter eingebaut. Damit wird das Regenwasser aufgefangen und im Hotel für die eigene Wäscherei genützt. Im April erfolgte dann die Erstellung der Überdachung aus Holzleimbinder. Zum Schluss wurden die einzelnen PV-Module auf der Überdachung montiert. Durch die 440 kWp PV-Anlage produziert das Mühlviertler Hotel demnächst 500.000 kwh, damit können sie ca. 70% des Stroms selbst und umweltfreundlich erzeugen.



Das Projekt, das insgesamt rund 900.000 Euro gekostet hat, ist ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Die neue Parkplatzüberdachung bietet nicht nur Schutz vor Witterungseinflüssen, sondern auch die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge an sechs Ladestationen aufzuladen. Die PV-Anlage wird zudem in das Stromnetz integriert und überschüssiger Strom kann ins Netz eingespeist werden.

"Wir freuen uns sehr über die Fertigstellung unseres Projekts dank der zuverlässigen Arbeit vieler Mühlviertler Unternehmen. Die PV-Anlage ist ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Wir sind stolz darauf, dass wir einen Großteil unseres Stroms selbst erzeugen können und somit einen Beitrag zur Energiewende leisten", sagt Christian Grünbart, Geschäftsführer & Miteigentümer des Hotels.

Mit der Überdachung hat das Green Hotel AVIVA, welches auch mit dem österreichischen und europäischen Umweltzeichen ausgezeichnet ist, ein Vorzeigeprojekt im Zuge der Nachhaltigkeit realisiert. Seit Jahren setzt sich das Hotel mit vielen Aktivitäten und Maßnahmen aktiv für den Schutz unserer Umwelt ein.



Weitere Informationen über die umweltfreundlichen Aktivitäten des Hotels finden Sie unter hotel-aviva.at

Mehr über die Maßnahmen zum Green AVIVA Programm

Rückfragen & Kontakt:

Hotel AVIVA****s make friends

Verena Stöbich

Presse & Marketing

0721637600909

verena.stoebich @ gsieben.at