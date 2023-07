Braut gesucht, „Hörndlviecher“ unerwünscht! Folge vier der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ am 31. Juli in ORF 2

Mit sechs Singles zwischen 24 und 83 aus Wien, NÖ, Oberösterreich und der Steiermark

Wien (OTS) - In der vierten Folge der neuen ORF-„Liebesg’schichetn und Heiratsachen“-Staffel am Montag, dem 31. Juli 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 begleitet Nina Horowitz wieder sechs interessante Persönlichkeiten auf ihrer Partnersuche. Unter den drei Damen und drei Herren aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark findet sich u. a. der jüngste Kandidat dieses Sommers: Der 24-jährige Wiener Lokführer und Hobbypilot Thomas will auch in der Liebe hoch hinaus. Sein ambitioniertes Ziel: mit Hilfe der Sendung eine passende Braut zu finden! Vorsorglich spricht er an Nina Horowitz und ihr Team bereits eine Einladung zu einer eventuellen Hochzeit aus. Auf die Kraft der Sterne setzt die astrologiebegeisterte Pensionistin Elfriede aus Niederösterreich:

Besonders angetan haben es ihr die Wasserzeichen, „Hörndlviecher“ seien eher nichts für sie, höchstens ein „erdiger, gelassener Stier“ käme in Frage. Auf jeden Fall will sie einen „richtigen Mann“.

Alle sechs Singles im Überblick:

Elfriede, 69-jährige Hortpädagogin im Ruhestand aus Niederösterreich, weiß, wer sie ist und wen sie will. „Ich bin liebevoll, naturverbunden und herzlich. Mein Herzensmensch ist sicher kein Banker. Er ist eher Künstler oder Handwerker und ein richtiger Mann!“ Aber was ist überhaupt ein „richtiger Mann“? „Ein richtiger Mann verschwindet nicht im Nirwana, nur weil es einmal unangenehm wird!“ Natürlich hat Elfriede auch optische Wünsche. „Er sollte keinen wilden Bart im Gesicht und – wenn’s geht – noch Haare am Kopf haben!“ Er soll zwar nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn sein, denn die tanzbegeisterte Tullnerfeldnerin „… will schon ein bissl was zum Angreifen!“ Und hat auch schon in die Sterne geschaut! Skorpione, Fische und Krebse aufgepasst! „Ich bin Krebs im Sternzeichen und Aszendent Waage. Die Wasserzeichen sind die besten Partner für mich!“ Man darf das ja alles nicht zu ernst nehmen, aber es gibt auch Sternzeichen, die nicht Elfriedes erste Wahl wären. „Bis auf den erdigen und gelassenen Stier sind die ‚Hörndlviecher‘ eher nichts für mich. Die sind mir oft zu dominant und direkt!“, schmunzelt sie. 26 Jahre lang war die dreifache Mutter und zweifache Oma verheiratet. Dann kam die Scheidung. „Wir haben nicht gut genug aufeinander geachtet!“

Franz Siegfried, 83 Jahre, pensionierter Land- und Gastwirt, ebenfalls aus Niederösterreich, ist Dauercamper auf einem Fünfsterne-Campingplatz im Rovinj und sucht die Dame seines Herzens für gemeinsame Sommer in Kroatien. „Das ist ein wunderbarer Campingplatz mit einem großen Supermarkt, fünf Restaurants und sechs Imbissstuben.“ Hungrig muss die Neue also nicht zu Bett, das wäre geklärt! Aber mit einer Kleinigkeit muss Franz Siegfried dann im Gespräch mit Nina Horowitz noch rausrücken. „Es handelt sich um einen FKK-Campingplatz!“ Der rüstige Traisentaler wünscht sich einfach eine liebe Frau, mit der er das Leben am Meer genießen kann. „Ich möchte eine zweite Person in meinem Wohnwagen haben!“ Augen- und Haarfarbe spielen für Franz Siegfried keine Rolle, aber was er nicht möchte, weiß er genau: „Eine streitsüchtige Xanthippe will ich nicht! Und es braucht sich auch keine Raucherin bei mir melden, denn ich küsse keine Aschenbecher!“ Und eines ist für den Single-Mann auch noch wichtig: „Eine Frau, die mit Erotik nichts mehr am Hut hat, ist nichts für mich.“ Seit nunmehr drei Jahren ist der Pensionist verwitwet. „Es waren schwierige Zeiten, aber es muss selbstverständlich sein, dass man sich um den Menschen kümmert, den man liebt!“ Jetzt will der vierfache Vater und leidenschaftliche Familienmensch sich unbedingt wieder verlieben. „Ich sehne mich sehr nach einer Frau und will nimmer allein sein! Drum mach’ ich ja bei ‚Liebesg’schichten und Heiratssachen‘ mit!“

Roswitha, 54, Büroangestellte aus der Steiermark, wohnt seit zwei Jahren in ihrer Wohnung und hat sie gemütlich eingerichtet. Aber ganz wesentliche Details hat sie ausgelassen! „Es fehlen die Lampenschirme!“ Warum begnügt sich Roswitha mit nackten Glühbirnen? „Das ist symbolisch zu sehen! Das Gefühl sagt mir, wenn ich die Wohnung komplett einrichte, dann bleibe ich ewig Single!“ Damit die Steirerin endlich ein weicheres Licht zu Hause hat, muss ein neuer Partner her! Und der kann sich auf eine herzliche, kreative und besonnene Frau mit sportlichem Wesen freuen. Der Zukünftige sollte aber nicht unbedingt zur Kategorie „verwegen“ zählen. „Ich glaube, adrette Männer sind mir lieber.“ Roswitha fasst nicht schnell Vertrauen, aber „… wenn der Funke dann überspringt, kann das eine schöne Liebe werden!“, ist sie sich sicher. Blaue Augen haben es der Grazerin besonders angetan, aber gegen braune hat sie auch keine großen Einwände. „Hauptsache, er hat Augen!“, lacht sie. „Sinnlichkeit entsteht durch Ausstrahlung!“ Die Mutter eines erwachsenen Sohnes war in ihrem Leben einmal verheiratet und hatte eine 15-jährige Beziehung, die leider auch auseinander ging. Jetzt ist sie wieder bereit für das Wunder Liebe! „Ich möchte einen Partner finden, bei dem ich fühlen kann, dass ich angekommen bin! Ich will mich unbedingt wieder so richtig verlieben!“ Neue Liebe, neues Glück!

Patrick, 38-jähriger Elektrikermeister aus Niederösterreich, lässt damit aufhorchen, wie die Frauen beim Ausgehen so sind: „Ich geh gern in die Disco, aber dort lern’ ich keine Frau kennen, weil die alle nur das Eine wollen!“ So ein Mann ist Patrick nicht. Er schätzt keine One-Night-Stands. Der Handwerker, der nebenbei ein Wollgeschäft besitzt, will sich mit seiner Zukünftigen eine „richtige Beziehung“ aufbauen. Im Wollgeschäft wäre es vielleicht möglich, Frauen kennenzulernen, aber auch das mag nicht so recht klappen. „Meine Stammkundinnen sind Pensionistinnen“, seufzt der 38-Jährige. „Die fragen mich schon alle, wann meine Folge von den ‚Liebesg’schichten‘ endlich ausgestrahlt wird, weil sie mich im Fernsehen sehen wollen!“, schmunzelt er. Der St. Pöltener hatte bisher eine langfristige Partnerschaft. „Zwölf Jahre lang haben wir eine glückliche Beziehung geführt. Dann dürfte sie sich leider einsam gefühlt haben, weil ich zu viel gearbeitet habe.“ Heute weiß Patrick, dass man in einer Beziehung viel miteinander reden muss. Ein Haus hat er schon, aber die richtige Mitbewohnerin zu finden, ist gar nicht so einfach! „Sie darf nicht zu viel Make-up tragen. Damit versteckt man ja nur sein wahres Gesicht!“ Aber natürlich darf sie sich auch ein wenig hübsch machen! Nur bitte keine Piercings und nicht allzu viele Tätowierungen. „Es ist besser, ich spiel’ nix vor und sag’ gleich, was ich nicht mag, sonst bewerben sich noch die Falschen für mich.“ Wer ein Date mit dem romantischen Patrick ergattert, darf sich nicht nur auf Rosen, sondern vielleicht auch auf einen herrlichen Kinobesuch freuen. „Ich mag die Partnersitze im Kino ohne Armlehne. Da kann sich die Frau beim Filmschauen dann an mich kuscheln!“

Maria Veronika, 67 Jahre, Kindergärtnerin im Ruhestand aus Oberösterreich, holt Hollywood nach Linz, wenn sie aus ihrem Leben erzählt. „Ich hatte drei wichtige Beziehungen.“ So war sie in jungen Jahren mit einem „wunderschönen Ingenieur“ verheiratet, mit dem die Liebe stürmisch war. „Es war etwas Großes, aber nicht für die Ewigkeit!“, erzählt die Mutter einer heute erwachsenen Tochter. Ihre zweite Liebe, einen französischen Diamantenhändler, lernte sie in Griechenland kennen. Und dieses Kennenlernen war spektakulär: Er rettete sie und ihre kleine Tochter im Meer aus den Fluten. So begann ihre Liebe! „Aber er hat schlussendlich sehr geklammert und ich bin ein Kind der Freiheit!“ Mit 50 lernte Maria Veronika noch einmal die große Liebe kennen. Die Zeit nach dem Tod des geliebten Partners war sehr schmerzhaft. Jetzt hat sie genug geweint, findet die Single-Dame. Sie ist wieder auf der Suche nach der Liebe. „Schlecht wäre nicht, wenn er ein naturverbundener Optimist und Tiernarr wäre. Und bitte auch ein Nichtraucher!“ Und, nicht zu vergessen, er soll ein großes Herz haben, „… damit ich als Ganzes hineinpasse“, drückt sie es sehr poetisch aus.

Thomas, 24-jähriger Lokführer aus Wien, hat seine erste große Liebe schon getroffen. „Wir haben uns sehr jung kennen gelernt und als ich 19 war, ging die Beziehung zu Ende. Wir hatten unterschiedliche Interessen und das anfängliche Feuer war erloschen.“ Der jüngste Teilnehmer dieser Staffel will in seinem Leben noch hoch hinaus. Er ist Hobbypilot, studiert neben seinem Beruf und kann sich später sehr gut eine Karriere im Management vorstellen. Wer Angst hat, dass die Liebe bei so viel Beschäftigung zu kurz kommen könnte, sei beruhigt:

„Zeitmanagement ist alles. Wenn man sich Zeit nehmen möchte, nimmt man sich auch die Zeit!“, ist sich Thomas sicher. Wie soll die neue Angebetete also sein? Im Idealfall ist sie zwischen 20 und 26 Jahre alt! „Besonders attraktiv finde ich Frauen über 1,70. Aber das ist kein Muss!“, beschreibt er seine Wünsche. Der Single empfindet sich selbst als Romantiker. „Ich kann mir auch schon Geschenke für sie vorstellen. Vom kleinen Ketterl bis zum Ehering!“, schmunzelt er. Und weil Thomas ein aufmerksamer junger Mann ist, verabsäumt er es nicht, gleich eine Einladung für Nina Horowitz zu seiner eventuell bevorstehenden Hochzeit auszusprechen. Bis dahin hat die Kupplerin der Nation den Auftrag, die passende Braut für den ambitionierten Wiener zu finden.

Die 27. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV. Nach der TV-Ausstrahlung sind die Sendungen sieben Tage via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Dacapo-Termine gibt es samstags um 13.30 Uhr in ORF 2 bzw. um 12.15 Uhr in 3sat. Fans der beliebten TV-Partnerbörse der etwas anderen Art finden alle bisherigen Staffeln von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at). Ebenfalls dort abrufbar ist die Dokumentation „20 Jahre Liebesg’schichten und Heiratssachen – Das Geheimnis des Erfolgs“ aus dem Jahr 2016, die sich auf die Suche nach dem Phänomen des Erfolgsformats begibt.

