„JedermannJedefrau“ – Die Neuauflage des Salzburger Festspielmagazins

Immer freitags von 28. Juli bis 18. August um 18.30 Uhr in ORF 2, sonntags um 19.45 Uhr in ORF III

Wien (OTS) - Schon zum siebenten Mal begleitet „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“ Kulturinteressierte durch die Festspielzeit, heuer erneut mit vier Ausgaben. Die erfolgreiche TV-Produktion des ORF Salzburg moderieren auch heuer wieder Romy Seidl und Martin Ferdiny – von 28. Juli bis 18. August immer freitags um 18.30 Uhr in ORF 2 bzw. sonntags um 19.45 Uhr in ORF III.

Bewährtes und Neues

Wie in den Vorjahren bietet das TV-Magazin Eindrücke und Blicke hinter die Kulissen der Salzburger Festspiele. Was geschah bisher in diesem Sommer auf Salzburgs Bühnen? Wie feiern die Stars und wo verbringen die Künstlerinnen und Künstler ihre Freizeit während der Festspiele in Salzburg? Was „muss“ man über das neue „Jedermann“-Paar Valerie Pachner als Buhlschaft und Michael Maertens als Jedermann sowie über die Premieren dieses Festspielsommers wissen? „JedermannJedefrau“ zeigt, was das Programm der Festspiele 2023 alles bietet. Die beliebte Serie „Oper in 30 Sekunden“ ist ebenso wieder Teil der Sendungen wie der praktische „Festspiel-Kalender“.

Operndiva, Geigen und die weibliche Seite der Kunst

Asmik Grigorian, die heuer Lady Macbeth in Verdis Oper singt, erzählt in einem Gespräch von ihrer außergewöhnlichen Rolle und ihrem Leben in der Festspielstadt Salzburg. Begleitet wird sie von den Wiener Philharmonikern und deren acht Stradivaris – den wertvollsten Geigen, die es derzeit weltweit gibt. Romy Seidl und Martin Ferdiny fragen nach, warum die Österreichischen Nationalbank diese einzigartigen Geigen besitzt und an die Konzertmeister der Wiener Philharmoniker verleiht. Berühmte Orchester werden immer öfter von Frauen dirigiert – so auch das ORF Radio-Symphonieorchester Wien, das regelmäßig bei den Salzburger Festspielen Konzerte gibt. „JedermannJedefrau“ holt Dirigentin Elim Chan vor den Vorhang und stellt die neue Generation am Dirigentenpult vor.

Waltraud Langer, Landesdirektorin ORF Salzburg

„Dieses Kulturmagazin im TV-Vorabend aus dem ORF-Landesstudio Salzburg bietet ein beeindruckend breites Spektrum an Information und Unterhaltung“, sagt ORF-Salzburg-Landesdirektorin Waltraud Langer. „Wir freuen uns sehr, bereits zum siebenten Mal die Sendung ,JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin‘ vier Wochen lang aus Salzburg senden zu können. Unserem Publikum werden so interessante Informationen, wissenswerte Hintergrundgeschichten und Neues aus dem Festspielbezirk kompakt und leicht geboten.“

