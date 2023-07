„Bewusst gesund“: Welche Therapien können bei welcher Art von Haarausfall wirken?

Volle Pracht – Was hilft bei Haarausfall?

Es gibt die Tonsur, kahle Stellen, Geheimratsecken, lichtes Haar oder auch den kreisrunden Haarausfall. Haare am Kopf sind für die meisten Menschen sehr wichtig. Wird das Haupthaar schütter, leiden Frauen besonders darunter. Die Ursachen können unterschiedlich sein – etwa Stress, Hormonumstellung, Vererbung, aber auch Krankheiten. Mann bzw. Frau kann gezielt etwas gegen Haarausfall tun, doch nur, wenn die Ursache bekannt ist. „Bewusst gesund“ hat sich angesehen, welche Therapien bei welcher Art von Haarausfall wirken können. Gestaltung:

Steffi Zupan

„Bewusst gesund“-Tipp: hohe Ferritinwerte

Blut ist eine komplexe Flüssigkeit mit vielen Aufgaben, unter anderem versorgt es die Zellen mit Sauerstoff. Als Transportmittel dient das Spurenelement Eisen, daher ist es wichtig, auf seine Eisenwerte, die Ferritin-Werte, zu achten. Sind sie zu nieder, zeigt sich das in Erschöpfung und Konzentrationsstörungen. Aber auch zu hohe Eisenwerte sind nicht ungewöhnlich. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn informiert über mögliche Ursachen und erklärt, welchen Einfluss die Ernährung auf die Ferritinwerte hat.

Hausmittel – Karotten gegen Durchfall

Karotten sind für ihren hohen Gehalt an Beta-Carotin bekannt. Dieses wird im Körper in Vitamin A umgewandelt, weshalb es auch als Provitamin A bezeichnet wird. Es ist besonders wichtig für den Aufbau von Haut und Knochen, für den Sehvorgang und für ein gesundes Immunsystem. Karotten haben eine weitere Eigenschaft: Sie binden Wasser, was sie zu einem guten Mittel gegen Durchfall macht. Rohe Karotten verhindern außerdem die Aktivität von Salmonellen und senken damit das Risiko für eine Lebensmittelvergiftung. Gestaltung: Tommy Schmidle

Atemtechniken

Ein Erwachsener atmet durchschnittlich etwa 15-mal pro Minute. Pro Atemzug werden rund 0,5 Liter ein- und wieder ausgeatmet. Trotz der Tatsache, dass Atmung die natürlichste Sache der Welt zu sein scheint, atmen viele Menschen falsch. In der „Bewusst gesund“-Sommerserie verrät der Atemexperte Dr. Wolfgang J. Fellner, mit welchen Atemtechniken man Stress reduzieren kann und wie dauerhaft richtiges Atmen gelingen kann. Schließlich hat bereits Voltaire im 18. Jahrhundert geschrieben, dass ein guter Teil der Krankheiten weggeatmet werden kann.

Motivierend – Yogalehrerin mit 84

1988 besuchte Ingrid Malinka ihre erste Yogastunde und es war Liebe auf die erste Bewegung, könnte man sagen. Die Schauspielerin und Sprecherin fand darin einen passenden Ausgleich zu ihrem Beruf und Alltag als zweifache Mutter. Mittlerweile hat sie viele Yoga-Richtungen ausprobiert und seit 19 Jahren unterrichtet Ingrid Malinka Hatha-Yoga an einer Wiener Volkshochschule – und das mit 84 Jahren. Ihr hohes Alter stört ihre Schülerinnen oder Schüler nicht, sondern scheint sie zu motivieren, ebenfalls Körper und Geist fit zu halten. Gestaltung: Steffi Zupan

