150 Jahre Wiener Wasser: Spannende und erfrischende Ferien-Angebote für Familien

Wien (OTS) - Die Temperaturen legen am Wochenende wieder zu. An heißen Tagen sind ausreichend Wasser trinken und Abkühlung besonders wichtig. In Wien bieten rund 1.300 Trinkbrunnen kostenlose Erfrischung für unterwegs. In den Ferien bietet das Programm von Wiener Wasser viele Möglichkeiten sich abzukühlen. Ein Nachmittag am Wasserspielplatz Wasserturm in Favoriten oder eine Wanderung entlang des Wasserwanderweges sind zwei besondere Highlights für Groß und Klein, um den Sommer erfrischend zu verbringen.

„Das 150-jährige Jubiläum von Wiener Wasser ist ein guter Anlass, in die beeindruckende Geschichte der Wasserversorgung einzutauchen, am besten direkt an den Quellen“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Zwei Museen in Niederösterreich und der Steiermark sowie der Wiener Wasserwanderweg eignen sich ideal für einen Wochenendausflug.“

Entlang der Wasserleitung wandern

Die schönsten Abschnitte der I. Hochquellenleitung können auf dem Wasserwanderweg erkundet werden. Der Weg startet in Kaiserbrunn, mitten im beeindruckenden Höllental. Dort bietet zugleich das Wasserleitungsmuseum einen einmaligen Überblick über die Geschichte der Wiener Wasserversorgung. Wenige Schritte vom Museum entfernt liegt die Kaiserbrunnquelle. Sie ist der historische Ursprung der Wasserversorgung Wiens mit Quellwasser aus den Alpen. Im Rahmen einer Führung kann die erfrischende Atmosphäre der Quelle hautnah erlebt werden. Das Museum ist von Mai bis Anfang November an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Der Wasserwanderweg besteht aus zwei Strecken, die jeweils als Tagestour ausgelegt sind. Ein Teil der Strecke ist als alpine Steiglage gekennzeichnet und daher anspruchsvoll. Weitere Informationen zu Museum und Wanderweg gibt es unter: wien.gv.at/wienwasser/bildung

Stillt den Wissensdurst

Wissenswertes zum Wiener Trinkwasser bietet auch das Museum HochQuellenWasser im obersteirischen Hochschwabgebiet. Besucher*innen erfahren hier alles über den Bau und die Geschichte der II. Wiener Hochquellenleitung. In Verbindung mit dem Besuch des Museums kann die Kläfferquelle besichtigt werden. Sie ist die größte und ergiebigste Quelle im Quellschutzgebiet der

II. Hochquellenleitung. Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen erhalten Sie unter wien.gv.at/wienwasser/bildung.

Wasserspielplatz Wasserturm

Ein abwechslungsreicher Treffpunkt ist der Wasserspielplatz Wasserturm. Auf dem 15.000 Quadratmeter großen Gelände gibt es für Klein und Groß einiges zu Entdecken. Es warten eine Quelle, die dem Quellberg entspringt und über ein beranktes Aquädukt in den Spiel-Wasserturm fließt. Dieser ist eine Mini-Ausgabe des naheliegenden echten Wasserturms. Zudem sorgen eine Rutsche, zwei Wasserfälle und eine Floßfahrt über den See für erfrischenden Spaß. Für die Erwachsenen steht ein Volleyballplatz und eine Tischtennisplatte zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Die Wiener Stadtgärten verleihen vor Ort Sonnenschirme. Öffnungszeiten und Adresse gibt es unter https://shorturl.at/lDFX3.

Doch nicht nur der Wasserspielplatz selbst ist ein Sommerhighlight. Bis 31. August ist der Kultursommer Wien zu Gast am Wasserspielplatz Wasserturm. Auf die Besucher*innen wartet ein buntes Programm aus Musik, Lesungen, Zirkus und Tanz – und das bei freiem Eintritt.

Am 28. Juli und 25. August macht die Kinderuni on Tour Halt beim Wasserspielplatz Wasserturm. Von 15 bis 18 Uhr gibt es für die Kleinen viel Wissenswertes zum erfrischenden Nass zu erfahren. Informativ und unterhaltsam wird es auch bei der „Wasser.Spaß.Tour“ der Kinderfreunde Wien am 12. und 19. August, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Aktive Mitmach-Angebote im offenen Stationen-Betrieb für Kinder ab 3 Jahren und ihre Eltern vermitteln Spaß, aber mittels spielerischer Methoden auch nützliche Informationen rund um das Thema Wasser.

KarlsPLATSCH am 11. August

Bei Schönwetter heißt es am Freitag, den 11. August 2023, Vorhang auf für erfrischende Kühle und köstliches Hochquellwasser. Im Resselpark errichtet Wiener Wasser direkt neben dem mobilen Trinkbrunnen namens Brunnhilde einen 3 mal 4 Meter großen Wasservorhang. Dort können die Wiener*innen von 11 bis 17 Uhr ihren Durst an der FahrBar löschen oder sich mit einem Sprung durch den Wasservorhang abkühlen.

Alle Angebote zur Abkühlung finden die Wienerinnen und Wiener ganz leicht im digitalen Stadtplan in der Stadt Wien-App sowie auf wien.gv.at/umwelt/cooleswien/.

WasserSommerSpezial im ZOOM Kindermuseum

Wie funktioniert unser Trinkwasserkreislauf? Die Antwort auf diese Frage können Kinder im Kindermuseum ZOOM spielerisch entdecken. Kein Tropfen des Wiener Hochquellwassers geht verloren, denn das mit Schläuchen und Gießkannen aus der Badewanne beförderte Wasser wird gesammelt und in den ersten Stock gepumpt. Von dort fließt es durch die Toilettenspülung in die Bassena oder sprudelt erfrischend aus der Regendusche. Das WasserSommerSpezial wurde anlässlich des 150-jährigen Jubiläums von Wiener Wasser ins Leben gerufen und macht darauf aufmerksam, dass wir alle mit der lebenswichtigen Ressource Wasser sorgsam umgehen müssen. Öffnungszeiten und Adresse: www.kindermuseum.at.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)



