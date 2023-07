Radio Steiermark ist und bleibt die regionale Nummer 1 in der Steiermark!

ORF Radio Steiermark erreicht im gesamten Sendegebiet durchschnittlich 337.000 Hörerinnen und Hörer täglich und ist in der Steiermark souverän die regionale Nummer 1!*

Der aktuelle Radiotest 2023_2 (Erhebungszeitraum: Juli 2022 bis Juni 2023)** zeigt wieder einen Topwert für ORF Radio Steiermark in der steirischen Gesamtbevölkerung: Als verlässlicher Performer in der ORF-Radioflotte liegt Radio Steiermark mit einem Marktanteil von 29 Prozent weiterhin an der Spitzenposition und bestätigt seine konstante Marktführerschaft in der Steiermark (Zielgruppe „ab 10 Jahre“). Auch in seiner Kernzielgruppe „ab 35 Jahre“ kommt Radio Steiermark ganz klar an erster Stelle: Mit 35 Prozent Marktanteil und 32,7 Prozent Tagesreichweite liegt Radio Steiermark unangefochten auf Platz 1 und ist das meistgehörte Radio in der Steiermark.

Besonders erfreulich sind die Zuwächse in der Zielgruppe „14 bis 49 Jahre“ in der Steiermark: Radio Steiermark und das ORF-Radio Ö3 verzeichnen hier bei den Marktanteilen jeweils ein Plus von zwei Prozentpunkten. Die „ORF-Radios gesamt“ legen in der Steiermark bei den Marktanteilen in der Gruppe der „14- bis 49-Jährigen“ um drei Prozentpunkte zu.

Laut jüngstem Radiotest hören die Steirerinnen und Steirer ab zehn Jahren im Schnitt täglich 219 Minuten Radio; bei den „14- bis 49-Jährigen“ liegt die Nutzung bei 212 Minuten, bei den über 35-Jährigen bei 240 Minuten. Die „ORF-Radios gesamt“ erreichen in der Steiermark durchschnittlich 661.000 Hörerinnen und Hörer („ab 10 Jahre“) täglich. Österreichweit hören jeden Tag durchschnittlich 4,7 Millionen Personen ab zehn Jahren Radioangebote des ORF.

Radio-Steiermark-Programmchefin Sigrid Hroch zum Radiotest: „Die Ergebnisse des jüngsten Radiotests freuen mich sehr! Trotz größer werdender Konkurrenz durch neue Mitbewerber und geänderter Hörgewohnheiten können wir uns weiter in unserer Zielgruppe behaupten und haben sogar unsere Marktanteile bei den Jüngeren steigern können. Das ist eine Bestätigung für unseren eingeschlagenen Weg, attraktives, unterhaltsames und informatives Programm für alle Steirerinnen und Steirer zu machen. Der jüngste Radiotest ist für uns zusätzliche Motivation, mit viel Leidenschaft und vollem Einsatz für unser Publikum da zu sein. Ein Danke an die treue Hörer/innenfamilie von Radio Steiermark und an mein wunderbares Team!“

ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Koch zum Radiotest: „Radiohören ist in der Steiermark nach wie vor sehr beliebt und auch beim jüngeren Publikum bleibt Radio das Unterhaltungs-, Service- und Informationsmedium Nummer eins. Der jüngste Radiotest unterstreicht die führende Rolle von Radio Steiermark in unserem Bundesland. Ein Dankeschön an 337.000 Hörerinnen und Hörer, die sich täglich für unser Programm entscheiden und damit die Arbeit unseres kreativen und engagierten Radioteams einmal mehr bestätigen.“

Die Ergebnisse im Detail**:

„ab 10 Jahre“: RADIO STEIERMARK ist regionale Nummer 1!

Radio Steiermark ist mit 29 Prozent Marktanteil unumstrittener Marktführer bei den Steirerinnen und Steirern ab zehn Jahren. Die Tagesreichweite liegt laut aktuellem Radiotest bei 25,0 Prozent. Die ORF-Radioflotte erreicht bei der steirischen Gesamtbevölkerung 64 Prozent Marktanteil und 58,8 Prozent Tagesreichweite.

Marktanteile in %, ab 10 Jahre, Mo.–So.

Radio Steiermark: 29

Ö3: 27

Antenne Steiermark: 17

ORF gesamt: 64

„ab 35 Jahre“: Radio Steiermark ist beliebtestes Radio in der Steiermark!

In seiner Kernzielgruppe „ab 35 Jahre“ dominiert Radio Steiermark mit 35 Prozent Marktanteil und 32,7 Prozent Tagesreichweite deutlich die steirische Radiolandschaft. Radio Steiermark ist seit Beginn des Radiotests das beliebteste Radio im Bundesland und hält fortwährend die Führungsrolle in diesem Bereich des Radiomarktes. In der Kategorie „Montag bis Freitag“ legt Radio Steiermark in seiner Kernzielgruppe „ab 35 Jahre“ beim Marktanteil um zwei Prozentpunkte auf 37 Prozent zu.

Auch die „ORF-Radios gesamt“ behaupten sich bei den über 35-Jährigen mit 71 Prozent Marktanteil und 65,0 Prozent Tagesreichweite ganz klar.

Marktanteile in %, ab 35 Jahre, Mo.–So.

Radio Steiermark: 35

Ö3: 26

Antenne Steiermark: 14

ORF gesamt: 71

Tagesreichweite in %, ab 35 Jahre, Mo.–So.

Radio Steiermark: 32,7

Ö3: 29,9

Antenne Steiermark: 18,5

ORF gesamt: 65,0

„14 bis 49 Jahre“: Zuwächse für Radio Steiermark, Ö3 und die ORF-Radios

Auch bei den „14- bis 49-Jährigen“ zeigt der aktuelle Radiotest in der Steiermark ein positives Ergebnis: Stärkstes Radioprogramm in dieser Zielgruppe ist das ORF-Radio Ö3, das sich hier beim Marktanteil von 33 auf 35 Prozent steigern konnte (plus zwei Prozentpunkte). Auch Radio Steiermark erzielt beim Marktanteil der „14- bis 49-Jährigen“ ein Plus von zwei Prozentpunkten (13 Prozent Marktanteil, Montag bis Sonntag), beim Marktanteil der „14- bis 49-Jährigen“ werktags ein Plus von drei Prozentpunkten (14 Prozent Marktanteil, Montag bis Freitag). Erfolg auch für die ORF-Radioflotte, die beim Marktanteil um drei Prozentpunkte zulegen konnte und damit bei den „14- bis 49-Jährigen“ in der Steiermark einen Marktanteil von 53 Prozent erreicht. Die Tagesreichweite der ORF-Radios liegt bei 50,5 Prozent.

Anmerkungen:

* Marktanteil, Zielgruppe „ab 10 Jahre“, Montag–Sonntag

** Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Daten des von den Instituten GfK Austria, MindTake und ISBA durchgeführten „Radiotest 2023_2“ / Erhebungszeitraum: Juli 2022 bis Juni 2023. Die hier angegebenen Reichweiten und Marktanteile beziehen sich – soweit nicht anders vermerkt − auf „Montag bis Sonntag“. Reichweiten und Marktanteile für die Kategorie „Montag bis Freitag“ sind gesondert ausgeschildert. Alle Änderungen im Vergleich zu den Radiotestdaten des „Radiotest 2022_2“ / Erhebungszeitraum: Juli 2021 bis Juni 2022.

