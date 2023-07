Über 3.000 Wienerinnen und Wiener bei AK „Summer in the City“

AK setzt mit 16 Gratis-Veranstaltungen ein Zeichen für eine Stadt für alle

Wien (OTS) - „Mehr Miteinander in Wien: Dafür hat die AK-Aktion „Summer in the City. Stadt für alle“ gerade in diesen von hohen Preisen geprägten Zeiten ein eindrucksvolles Zeichen gesetzt“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl anlässlich der Abschluss-Veranstaltung, einem Stadtfest heute am Floridsdorfer Pius-Pasch-Platz. Zu neun Veranstaltungen – von Sommerfesten über Rollschuhdiscos bis zu Sommerkino, einem Konzert am Markt oder Zirkusfesten und Rad-Reparatur-Workshops sowie zu sieben „Gätzeltouren“ kamen insgesamt 3.000 Wienerinnen und Wiener.

Die AK will mit der Aktion Menschen, die sich wegen der Teuerung einschränken müssen, ermöglichen, den Sommer in ihrer Stadt zu genießen. Ganz bewusst wurden dazu Veranstaltungsorte gewählt, die zeigen, was an Gemeinsamkeit auf Straßen und Plätzen möglich ist, etwa am Viktor-Adler-Markt, in Neulerchenfeld oder in Floridsdorf. „Wenn alles teurer wird, sind Treffpunkte, die nichts kosten, umso wichtiger. Gerade jetzt brauchen die Menschen mehr Zusammenhalt. Ich bin froh, dass die AK Wien dazu einen Beitrag leistet“, so die AK Präsidentin.

