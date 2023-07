Österreichische Post: Expansion nach Aserbaidschan - Ein Jahr erfolgreiche Paketzustellung in Slowenien

Aras Kargo übernimmt aserbaidschanischen Paketdienstleister Star Express

Wien/Istanbul/Baku/Komenda (OTS) - Aras Kargo, die türkische Paketdienstleisterin im Mehrheitseigentum der Österreichischen Post, hat einen wichtigen Schritt zur Internationalisierung gesetzt. Das Unternehmen ist nun mit 75 Prozent an Star Express beteiligt, einem Paketdienstleister in Aserbaidschan, der unter der bekannten Marke Starex tätig ist. Diese Investition versetzt Aras Kargo in die Lage, in Aserbaidschan tätig zu werden und in den zentralasiatischen Markt einzutreten.

„ Die Übernahme in Aserbaidschan öffnet ein Tor zu neuen geografischen Märkten in Zentralasien und dem Nahen Osten. Wir begleiten damit große türkische Versandkund*innen aus der Modebranche nach Aserbaidschan und unterstützen sie dabei, das Potenzial des grenzüberschreitenden E-Commerce voll auszuschöpfen. “, erklärt Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.

Die Übernahme von Star Express durch Aras Kargo bringt zahlreiche Vorteile für Versender*innen und Empfänger*innen gleichermaßen. Aserbaidschanische Konsument*innen, die bei türkischen E-Commerce-Unternehmen einkaufen, kommen nun in den Genuss eines nahtlosen End-to-End-Lieferservices. Mit den wettbewerbsfähigen Preisen von Aras Kargo und dem robusten Vertriebsnetz von Star Express erhalten die Versandunternehmen einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil. Verkäufer*innen auf Plattformen, die heute schon mit Star Express in Aserbaidschan zusammenarbeiten, werden durch die Kapazitäten der Aras Kargo von verbesserten Lieferbedingungen profitieren.

Das Unternehmen Star Express wurde 2018 in Aserbaidschan gegründet. Durch Kooperationen und eigenes Know-how kann der Paketdienstleister qualitativ hochwertigen Service zu günstigen Preisen anbieten. Unter der Marke Starex stellt das Unternehmen nationale sowie internationale Paketsendungen in Aserbaidschan zu, der Fokus liegt auf Importsendungen aus stark wachsenden E-Commerce-Ländern wie der Türkei, China oder den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Logistikdienstleistungen umfassen Cross Border-Transporte, E-Commerce-Lösungen, Fulfillment-Services sowie Kurier- und Zolldienste. Starex betreibt in Aserbaidschan über 250 Standorte, an denen Pakete abgeholt oder retourniert werden können.

Die restlichen 25 Prozent des Unternehmens verbleiben bei Sabir Niftaliyev, einem der Gründer von Star Express. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Ein Jahr Slowenien: Express One SI mit Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit



Ein weiterer bedeutender Meilenstein im internationalen Netzwerk der Österreichische Post wurde kürzlich in Slowenien erreicht. Seit einem Jahr ist Express One SI erfolgreich im slowenischen Markt tätig. Die Paketdienstleisterin verfügt über zwei Logistikzentren in Maribor und Ljubljana, mit dem Hauptsitz in Komenda. Neben diesen Standorten sorgen mehrere Zustellbasen für eine flächendeckende Zustellung in ganz Slowenien. Auch das Logistikzentrum der Österreichischen Post im steirischen Kalsdorf nimmt eine zentrale Rolle bei der Verteilung von Import- und Export-Paketen ein.

„ Unser erstes Jahr in Slowenien war ein voller Erfolg. Wir haben ein flächendeckendes Netzwerk etabliert und können nun die Paketmengen kontinuierlich hochfahren, was uns auch für internationale sowie österreichische Versender*innen zunehmend attraktiver macht. Da wir auch neue Maßstäbe bei der Paketzustellung in Slowenien setzen wollen, legen wir unseren Fokus neben der Qualität auch auf die Nachhaltigkeit in der Zustellung. “, so Peter Umundum.

Express One SI richtet sich vorrangig an B2B- und B2C-Kund*innen. Zu den Services zählen etwa Express-Sendungen, Retouren, Nachnahmen, die Umroutung zu anderen Adressen oder Paketshops, Benachrichtigungen per SMS, E-Mail, Viber-App oder Telefon sowie die Versicherung von Paketen. Moderne Abholstationen können mittels Smartphone-App geöffnet und zusätzlich zur Bezahlung verwendet werden.

Alle Pakete werden innerhalb Sloweniens am ersten Werktag nach der Aufgabe zugestellt.

