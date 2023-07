TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Auf die Bahn verlagern", von Peter Nindler

Ausgabe vom Donnerstag, 27. Juli 2023

Innsbruck (OTS) - Politiker sind Vorbilder, die Glaubwürdigkeit ihre wichtigste Währung. Deshalb müssen sie in der von ihnen zu Recht forcierten Mobilitätswende mit gutem Beispiel vorangehen. Und mehr Bahn fahren und weniger fliegen.

Mehr, als ihnen selbst lieb ist, werden PolitikerInnen vereinnahmt. Trotz ihres Hangs zur Omnipräsenz. Die Öffentlichkeit und besonders die Medien erwarten sich, dass sie zu allem und zu jedem etwas zu sagen haben. Zugleich müssen sie überall sein. Am besten bei jeder Eröffnung, bei jedem größeren (Dorf-)Fest – überall dort, wo sprichwörtlich der blaue Rauch aufgeht. Fahren sie dann mit ihren Dienstkarossen und dem Chauffeur vor, ist das Vorurteil vom Bonzentum schon längst angekommen. Obwohl es um Sicherheit geht, nicht um Privilegien.

Politisch sollen die Verantwortungsträger am Morgen in Innsbruck sein und zu Mittag in Wien. Da kommen dann die Inlandsflüge ins Spiel. So zählte die Parlamentsdirektion für die Nationalratsabgeordneten im Vorjahr nicht weniger als 570 Flüge. Unter den Top Ten der Vielflieger waren wegen der Distanz ausnahmslos ParlamentarierInnen aus Tirol und Vorarlberg. Neiddebatten wie „die da oben“ sind dennoch fehl am Platz. Der Dienstflug zum Jägerball von Innsbruck nach Wien muss allerdings nicht sein, denn gerade dieses Bild symbolisiert das Ausei­nanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit. Das Abgehobene und mangelndes Gespür, das den Vertrauensverlust in die Politik mehr denn je begründet und ihn größer werden oder erscheinen lässt.

Wenn heute schon darüber diskutiert wird, was normal ist, so gilt die Glaubwürdigkeit nach wie vor als wichtigste Währung für einen Politiker. Wer die Mobilitätswende einfordert, muss sie so gut wie möglich selbst leben. Die Politik verlangt zu Recht, dass sich die Bevölkerung umstellt, und gibt deshalb viel Geld für den öffentlichen Personennahverkehr aus. Allein 180 Millionen Euro in Tirol. Wird das auf den Kopf gestellt, erfolgt ein Kurssturz.

Auch die Politik hat sich anzupassen, nicht nur auf die zugegebenermaßen oft nervigen Klimakleber zu schimpfen. Zu viel Energiewende wird inszeniert, zu wenig gegen die Klimakrise getan. Wer zum Jägerball abhebt, verspielt seine Vorbildwirkung. So macht sich die Politik selbst zum Spielball ihrer eigenen Interessen. Obwohl das Gegenteil notwendig wäre. Eine Politik, die glaubwürdig und ehrlich die notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen angeht und auch vorausgeht. Nah an den einfachen Leuten zu sein, ist kein Fehler. Nur wer ihre Sprache spricht, wird sie verstehen.

Energiewende und Maßnahmen gegen den Klimawandel sind die größten Herausforderungen unserer Zeit. Nur Glaubwürdigkeit kann überzeugen. Verlagern auf die Schiene gilt deswegen nicht nur für den Güterverkehr, sondern genauso für die Gewohnheiten unserer Politiker.





Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com