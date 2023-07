Radiotest 2023_2: Radio Burgenland weiterhin regionale Nummer eins im Burgenland in der wichtigsten Zielgruppe

Eisenstadt (OTS) - Der aktuelle Radiotest weist Radio Burgenland weiterhin als regionale Nummer eins im Burgenland aus. In der wichtigsten Zielgruppe - der Personen, die 35 Jahre und älter sind – hat Radio Burgenland einen Marktanteil von 34 % und ist damit das meistgehörte Radioprogramm im Land. Die Tagesreichweite von Radio Burgenland liegt in dieser Zielgruppe weitgehend stabil bei 34,3 %. Das bedeutet, dass täglich mehr als ein Drittel aller Burgenländerinnen und Burgenländer in dieser Zielgruppe Radio Burgenland einschalten.

In der Gesamtbevölkerung, also den Hörerinnen und Hörern ab 10 Jahren, beträgt der Marktanteil 27 %, die Tagesreichweite liegt bei 26,9 %.

ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics: „Die Burgenländerinnen und Burgenländer halten uns seit vielen Jahren die Treue, wofür ich mich im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedanken möchte. Wir werden uns weiterhin mit Engagement und Leidenschaft den Programmen des ORF Burgenland widmen.“

Radio Burgenland startet mit den "ORF Burgenland Vereins-Festspielen" in den programmlichen Herbst. Ab 28. August 2023 treten zehn Wochen lang burgenländische Vereine in den spielerischen Wettstreit um den Wochengewinn von 1.000 Euro. Gespielt wird in jeweils fünf unterhaltsamen Runden von Montag bis Freitag in "Guten Morgen Burgenland". Der „Barbara Karlich Buchklub“ kommt Mitte September mit hochkarätigen Gästen aus der Sommerpause zurück: Schauspielerin Heidelinde Weis und Musiklegende Howard Carpendale sind im Literatursalon von Talkqueen Barbara Karlich zu Gast.

Alle Angaben von MA und TRW beziehen sich auf den Zeitraum Montag bis Sonntag.

