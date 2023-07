TDK Ventures investiert in die Industrie-5.0-Plattform von Infinite Uptime für digitale Intelligenz

San Jose, Kalifornien (OTS) - Die TDK Corporation (TSE: 6762) gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft TDK Ventures Inc. in das auf Industrie 5.0 fokussierte Start-up Infinite Uptime investiert hat. Die digitale Intelligenzplattform des Unternehmens nutzt modernste Sensortechnologie, fortschrittliche Analytik und Machine-Learning-Algorithmen, um wichtige mechanische Anlagen in industriellen Anwendungen zu überwachen, um Ausfälle zu antizipieren und umgehend zu beheben und so eine optimale Betriebszeit und überlegene Leistung sicherzustellen.

Infinite Uptime revolutioniert industrielle Anwendungen mit seiner hochmodernen digitalen Intelligenzplattform, die Echtzeit-Fehlerdiagnose und Zuverlässigkeitsüberwachung für wichtige mechanische Geräte in einer integrierten, intelligenten Software-Plattform bietet

Die Plattform nutzt die Frequenzanalyse von Schwingungen, die von in wichtige Maschinen integrierten Sensoren überwacht werden, um Ausfälle vorherzusagen

TDK Ventures geht Partnerschaft mit Infinite Uptime ein, um die Einführung von Spitzentechnologien zu beschleunigen, die die Automatisierung, die Verringerung von Ausfallzeiten und die Steigerung der Nachhaltigkeit in der Fertigung und anderen Industriezweigen fördern

Die Predictive Maintenance (PdM)-Plattform von Infinite Uptime bietet zwei Schlüsselfunktionen innerhalb einer einzigen Plattform: Diagnostics as a Service (DaaS), das kritische Anlagen rund um die Uhr überwacht und das Vorhandensein von Fehlern meldet, und Digital Reliability Service (DRS), der präskriptive Maßnahmen/Interventionen und Einsparungen bei Ausfallzeiten bietet. Mit Hilfe der Frequenzanalyse von Schwingungen, die von in den wichtigen Maschinen integrierten Sensoren überwacht werden, erkennt die Plattform Verschlechterungen und drohende Ausfälle. Diese auf Physik basierende Datengrundlage treibt die KI-gestützte Entscheidungsfindung voran und ermöglicht es der Industrie, potenzielle Probleme proaktiv anzugehen und ihre Abläufe zu optimieren. Diese Fähigkeiten spielen eine entscheidende Rolle bei der Transformation der Industrie 5.0, um die Effizienz von Fertigung, Produktion und Industrie zu verbessern und gleichzeitig sauberere und nachhaltigere Praktiken durch Ressourcenoptimierung, Risikoerkennung/-minderung und Abfallreduzierung zu fördern.

Der Bedarf an effizienten Überwachungs- und Wartungslösungen wird immer wichtiger, da sich die Märkte weiter in Richtung Industrie 5.0 bewegen. Die Plattform von Infinite Uptime trägt diesem Bedarf Rechnung, indem sie ein skalierbares Echtzeit-Überwachungssystem bereitstellt, das Unternehmen in die Lage versetzt, den Betrieb zu automatisieren und zu optimieren, was wiederum Ausfallzeiten reduziert und die allgemeine Nachhaltigkeit verbessert.

Die Predictive Maintenance (PdM)-Plattform von Infinite Uptime lässt sich nahtlos in die bestehende industrielle Infrastruktur integrieren und bietet einen umfassenden, datengesteuerten Ansatz zur Vorhersage und Vermeidung von Anlagenausfällen. Die Plattform nutzt das Internet der Dinge (IoT), Cloud Computing und fortschrittliche Analytik, um den Entscheidungsträgern verwertbare Erkenntnisse zu liefern, die operative Exzellenz zu fördern und das Unternehmenswachstum zu unterstützen.

Dr. Raunak Bhinge, CEO von Infinite Uptime, kommentiert: "Unser Ziel ist es, die Industrie in die Lage zu versetzen, das Potenzial der Industrie 5.0 voll auszuschöpfen, indem wir sie mit den notwendigen Werkzeugen und Erkenntnissen ausstatten, um das Unternehmenswachstum zu beschleunigen und die Nachhaltigkeit zu verbessern. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit TDK Ventures, deren Expertise und Unterstützung den Einsatz unserer digitalen Intelligenzplattform in verschiedenen Industriezweigen beschleunigen wird."

Nicolas Sauvage, Präsident von TDK Ventures, fügte hinzu: "Infinite Uptime steht an der Spitze der Industrie 5.0 -Revolution und stellt sich den kritischen Herausforderungen der industriellen Automatisierung und Effizienz. Ihre digitale Intelligenzplattform hat das Potenzial, die Arbeitsweise der Industrie zu verändern und den Weg für eine nachhaltigere und effizientere Zukunft zu ebnen. Wir freuen uns, mit Infinite Uptime zusammenzuarbeiten und das Unternehmen bei der Gestaltung der Zukunft nachhaltiger industrieller Anwendungen zu unterstützen."

TDK Ventures investiert weltweit in Early-Stage Start-ups, die die Grundlagen der Materialwissenschaft nutzen, um eine attraktive und nachhaltige Zukunft für die Welt zu schaffen. TDK Ventures hat sich zum Ziel gesetzt, jedes Start-up, in das sie investieren, dabei zu unterstützen, sein volles Potenzial für eine positive Wirkung auf die Welt zu entfalten.

Um mehr über TDK Ventures zu erfahren, sollten interessierte Start-ups oder Investitionspartner www.tdk-ventures.com besuchen oder sich an contact @ tdk-ventures.com wenden.

Informationen zu TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von elektronischen Lösungen für die intelligente Gesellschaft (Smart Society) mit Sitz in Tokio, Japan. Auf der Grundlage ihres Know-hows im Bereich der Materialwissenschaften begrüßt TDK den gesellschaftlichen Wandel, indem sie entschlossen an der Spitze der technologischen Entwicklung bleibt und unter ihrem Motto "Attracting Tomorrow" bewusst "die Zukunft anzieht". Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrit zu vermarkten, ein Schlüsselmaterial für elektronische und magnetische Produkte. Das umfassende, innovationsorientierte Portfolio von TDK umfasst passive Bauelemente wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren sowie Magnetik, Hochfrequenztechnologie, Piezoelektrizität und Schutzvorrichtungen. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme wie Temperatur- und Druck-, Magnet- und MEMS-Sensoren. Darüber hinaus bietet TDK Stromversorgungs- und Energiegeräte, Magnetköpfe und mehr an. Diese Produkte werden unter den Produktmarken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vermarktet. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen Automobil-, Industrie- und Unterhaltungselektronik sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Das Unternehmen verfügt über ein Netz von Entwicklungs- und Produktionsstandorten sowie Vertriebsbüros in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte TDK einen Gesamtumsatz von 16,1 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit rund 103.000 Mitarbeiter.

Informationen zu TDK Ventures

TDK Ventures Inc. investiert in Start-ups, um Innovationen in den Bereichen Materialwissenschaft, Energie/Strom und verwandte Bereiche zu fördern, die normalerweise in Risikokapitalportfolios unterrepräsentiert sind. Das 2019 als hundertprozentige Tochtergesellschaft der TDK Corporation gegründete Corporate-Venture-Unternehmen hat die Vision, die digitale und energetische Transformation von Segmenten wie Gesundheit und Wellness, Transport der nächsten Generation, Robotik und Industrie, Mixed Reality und den breiteren IoT/IIoT-Markt voranzutreiben. TDK Ventures co-investiert in vielversprechende Portfoliounternehmen und unterstützt diese, indem es technisches Know-how und Zugang zu den globalen Märkten, in denen TDK tätig ist, bereitstellt. Interessierte Start-ups oder Investitionspartner können sich an TDK Ventures wenden: www.tdk-ventures.com oder contact @ tdk-ventures.com

Informationen zu Infinite Uptime

Infinite Uptime ist ein globales Unternehmen für vorausschauende Wartungsdienste und Lösungen für die Anlagenzuverlässigkeit Wir unterstützen Wartungs- und Fertigungsteams dabei, ein Höchstmaß an Anlagenzuverlässigkeit zu erreichen, indem wir ungeplante Ausfallzeiten reduzieren, Betriebsrisiken mindern und die Gesamteffizienz verbessern. Wir nutzen Technologien der Industrie 5.0 und einen "digital-first"-Ansatz, um reaktionsschnelle Instandhaltungsstrategien für verschiedene globale Fertigungsindustrien zu entwickeln, darunter Zement, Stahl, Metall und Bergbau, FMCG, Chemie, Öl und Gas, Energie, Pharma, Reifen, Automobil, Bau, Rohre und mehr. Unsere fortschrittliche Analytik und Echtzeit-Industriediagnosen helfen den Verantwortlichen für die Anlagenwartung und den Teams für die zustandsabhängige Überwachung, Maschinenausfälle genau vorherzusagen und zu vermeiden - jedes Mal.

Sie können diesen Text und die dazugehörigen Bilder von www.tdk-ventures.com/TDK-ventures-invests-in-infinite-uptimes-industry-50-digital-intelligence-platform/ herunterladen.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakte:

Marke

KONTAKT

Telefon