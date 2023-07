FPÖ – Hafenecker: „Die ÖVP arbeitet Tag für Tag gegen die Interessen der Mehrheit der Österreicher!“

Nur die FPÖ lebt den Schulterschluss mit der Bevölkerung, während die ÖVP den Wohlstand zerstört, Neutralität und Souveränität aushöhlt und sich den Eliten andient

Wien (OTS) - „Die ÖVP arbeitet in ihrer Koalition mit den Grünen tagtäglich gegen die Interessen, den Wohlstand, die Sicherheit und damit gegen die positive Zukunft der Österreicher. Sie ist daher von der ‚schweigenden Mehrheit‘ genauso Lichtjahre entfernt, wie von der Normalität. Das haben die Bürger der ÖVP auch mit krachenden Wahlniederlagen und starken Zugewinnen für die FPÖ als einzig stabiler Kraft bei den zurückliegenden Landtagswahlen gezeigt – und bei der nächsten Nationalratswahl werden sie Nehammer, Edtstadler und Co. die Endabrechnung für ihr Totalversagen ausstellen!“, so kommentierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA den „neuesten PR-Schmäh“ von ÖVP-Verfassungsministerin Edtstadler.

„Die ,schweigende Mehrheit´ im Land lehnt nämlich die illegale Masseneinwanderung, die Aushöhlung unserer Neutralität und Souveränität, die Zerstörung des hart erarbeiteten Wohlstands, den bevormundenden grünen Klimawahnsinn und den ,Regenbogenkult´ einer schrillen Minderheit klar ab. Für all das steht aber die ÖVP, von deren Vergangenheit als christlich-sozialer wertkonservativer Wirtschaftspartei nicht einmal mehr Spurenelemente vorhanden sind!“, so Hafenecker.

Während die ÖVP daher offenbar aus purer Verzweiflung nun „begriffliches Schattenboxen ohne Substanz“ betreibe, würden die Freiheitlichen und Herbert Kickl den Schulterschluss mit der Bevölkerung konsequent leben: „Wir Freiheitliche reden nicht bloß von der Mehrheit, sondern richten unsere Politik voll und ganz auf ihr Wohl und ihre Interessen aus, während die ÖVP sich ganz der Andienerei an selbsternannte Eliten, lauten Minderheiten und ihrem eigenen Machterhalt verschrieben hat. Nur eine freiheitlich geführte Bundesregierung mit einem Volkskanzler Herbert Kickl kann daher nach den nächsten Nationalratswahlen dafür sorgen, dass es zu einer rot-weiß-roten Schubumkehr kommt und unsere heimische Bevölkerung wieder ins Zentrum der Regierungspolitik gestellt wird!“

