Einladung: VGT-Präsentation und Aktion zum Wolf am Freitag in Innsbruck

Ein 400 m² Transparent „Pro Wolf“ wird ausgelegt, Herdenschutzzaun mit Wolfsfiguren gezeigt und 12 Plakate zur praktischen Umsetzung der Behirtung auf Almen präsentiert

Wann: Freitag, 28. Juli 2023, 15 – 16 Uhr

Wo: Marktplatz, 6020 Innsbruck

Achtung: bei Regen wird das Event verschoben

(für Infos: Nicole Staudenherz 0680 2125574)



Der Wolf ist in Tirol in aller Munde. Die Landesregierung unter Landesrat Josef Geisler erläßt Wolfsverordnungen, die den fast völlig ungeregelten Abschuss ermöglichen und auf eine Ausrottung hinauslaufen. Abgesehen davon sind sie EU rechtswidrig. Herdenschutz ginge nicht, in einer eigenen Verordnung wurden die allermeisten Almen Tirols für nicht schützbar erklärt, selbst solche, auf denen erfolgreiche Herdenschutz-Pilotprojekte stattgefunden haben. Dagegen startet der VGT eine Aufklärungskampagne. Herdenschutz ist möglich, auch auf jeder Alm.

Ein 400 m² Transparent „Pro Wolf“ wird ausgelegt, Herdenschutzzaun mit Wolfsfiguren gezeigt und 12 Plakate zur praktischen Umsetzung der Behirtung auf Almen präsentiert



Datum: 28.07.2023, 15:00 - 16:00 Uhr

Ort: Achtung: Infos zur Wetterlage beachten

Marktplatz, 6020 Innsbruck, Österreich

