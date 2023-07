Lopatka: Haltlose Vorwürfe von SP-Bayr gegen das Außenministerium

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Außenministeriums – in Wien, an der Botschaft in Athen und insbesondere das Krisenteam auf Rhodos – sind seit dem Wochenende rund um die Uhr im Einsatz. „Die Kritik der Abgeordneten Bayr an der wichtigen Arbeit des Außenministeriums geht somit ins Leere“, weist der außenpolitische Sprecher der Volkspartei Reinhold Lopatka die haltlose Kritik zurück. Das Außenministerium habe, wie den Medien zu entnehmen ist, umgehend auf die verheerenden Waldbrände auf Rhodos reagiert, so Lopatka weiter.

Ein BMEIA-Krisenteam befinde sich seit Anfang der Woche am Flughafen Rhodos. Auch das Team an der Österreichischen Botschaft Athen wurde verstärkt. Sie alle seien seit dem Wochenende Tag und Nacht für betroffene Österreicher:innen im Einsatz. Das Krisenteam unterstütze Österreicher:innen vor Ort beim Kontakt mit griechischen Behörden, bei der Suche nach Unterkünften und Transportmöglichkeiten und bei Problemen mit Reisedokumenten (z.B. bei einem verlorenen Reisepass) schnell und unbürokratisch. Dazu wurde ein Österreich-Helpdesk am Flughafen eingerichtet. Der Krisenstab des Außenministeriums in Wien koordiniere zudem die verschiedenen Hilfeleistungen und stehe in laufendem Kontakt mit betroffenen Personen. Er tage seit dem Wochenende mehrmals täglich.

„Es überrascht, dass der Abgeordneten Bayr all das entgangen zu sein scheint. Peter Launsky, der Generalsekretär des Außenministeriums, hat über diese Schritte gestern auch die Medien informiert“, unterstreicht Lopatka.

„Reisewarnungen werden, wie der Homepage des Außenministeriums zu entnehmen ist, bei kriegsähnlichen Zuständen, Krieg oder auch Epidemien verhängt. Mir wäre kein anderes Land bekannt, das derzeit eine Reisewarnung für Rhodos ausgesprochen hat. Überlassen wir diese wichtige Entscheidung also bitte den Expert:innen am Minoritenplatz und lassen wir das Krisenteam vor allem in Ruhe arbeiten“, so Lopatka, der allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - sei es in Wien, Athen oder auf Rhodos - seinen herzlichen Dank für ihre Arbeit ausdrückt.

