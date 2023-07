skyzr unterstützt Stadt Wien mit Drohnenfotografie der Wiener Bäder

Wien (OTS) -

skyzr, ein führendes Unternehmen im Bereich der Drohnendienstleister-Vermittlung, arbeitet mit der Stadt Wien zusammen.

Aktuelle Luftbildaufnahmen von drei städtischen Schwimmbädern visualisieren die Renovierungsfortschritte der Wiener Bäder.

Die hochauflösenden Luftbilder vom Jörgerbad, vom Simmeringer Bad und vom Floridsdorfer Bad werden die umfangreichen Renovierungen und Investitionen, die während der Pandemie getätigt wurden, auf einzigartige Weise sichtbar machen und damit die bisherigen 15 Jahre alten Aufnahmen der Bäder ersetzen.

Über die webbasierte Plattform von skyzr können Kunden selbstständig nach geeigneten Drohnen-Dienstleistern für unterschiedlichste Projekte suchen. In einem geführten, regulierungskonformen Prozess werden die für den Auftrag relevanten Daten eingegeben und veröffentlicht. Kunden erhalten innerhalb von 48 Stunden maßgeschneiderte Angebote von verschiedenen Dienstleistern und können einen geeigneten Drohnenpiloten auswählen. skyzr steht während des gesamten Prozesses beratend für alle Parteien zur Seite.

Der Online-Marktplatz von skyzr ist für unterschiedlichste Kunden, von der Immobilienbranche über die Energiewirtschaft – wie z.B. Inspektionsflüge von Solaranlagen - bis zur Werbebranche ein Ort, wo sie zum besten Preis-Leistungsverhältnis einfach und schnell ihren geeigneten Drohnenpiloten finden.

Der Auftrag der Stadt Wien umfasst die Erstellung von Übersichtsaufnahmen aus verschiedenen Perspektiven für jedes der drei Bäder. Alle notwendigen Genehmigungen wurden vom beauftragten Drohnendienstleister in Zusammenarbeit mit skyzr erfolgreich eingeholt sowie die erforderlichen Termine organisiert, um einen reibungslosen Flugbetrieb zu gewährleisten.

Die Aufnahmen der Wiener Bäder liefern überzeugende Ergebnisse und ermöglichen es der Stadt Wien, die jüngsten Veränderungen in den Bädern anschaulich darzustellen. Darüber hinaus dienen sie als wertvolle Grundlage für die Planung zukünftiger Arbeiten. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Wien hat gezeigt, wie skyzr Kunden bei der Durchführung spezifischer Drohnenmissionen unterstützt und wie diese dank unserer Plattform in der Lage sind, schnell und effizient geeignete Dienstleister für ihr Projekt zu ermitteln.

" Wir freuen uns, die Stadt Wien bei der Dokumentation dieser wichtigen Veränderungen zu unterstützen ", sagt Markus Bardach, Geschäftsführer von skyzr. " Drohnentechnologie bietet eine effektive Möglichkeit, den Fortschritt von Projekten zu visualisieren “.

Über skyzr

Gegründet im Jahr 2020 und mit Sitz in Wien, ist skyzr ein innovatives Corporate Start-Up der renommierten Frequentis Gruppe. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Kunden und Drohnenbetreiber branchenübergreifend aktiv bei der Kontaktaufnahme und Durchführung kommerzieller Drohneneinsätze in einem intuitiven und regulierungskonformen Prozess zu unterstützen. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Softwarelösungen an, die eine zuverlässige Flugplanung durch Risikobewertungen ermöglichen und Genehmigungsprozesse vereinfachen. Damit reduzieren wir den administrativen Aufwand und erhöhen die Effizienz und Sicherheit von Drohneneinsätzen. Mit Hunderten von registrierten Drohnenpiloten sind wir stolz darauf, ein umfassendes Netzwerk von Dienstleistern anbieten zu können, die in der Lage sind, eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter https://www.skyzr.com oder kontaktieren Sie uns direkt.



