Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 28.7.: „Pakistan – vom Klimawandel gebeutelt“

Wien (OTS) - „Pakistan – vom Klimawandel gebeutelt“ lautet der Titel des von Rosa Lyon gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 28. Juli um 9.42 Uhr in Ö1.

Hitze – seit Wochen ist sie Thema. Hierzulande, in Südeuropa oder in den USA – die Auswirkungen des Klimawandels erreichen den wohlhabenden Westen und machen Schlagzeilen. Wenig berichtet wird über die Länder, die bereits seit Jahren massiv unter der Hitze, unter Fluten, Stürmen, Erdbeben und dem steigenden Meeresspiegel leiden. Eines der verletzlichsten und am härtesten getroffenen Länder ist Pakistan. Pakistan ist mehr als doppelt so groß wie Deutschland, über 230 Millionen Menschen leben dort. Die Klimakrise trifft Pakistan umso gnadenloser, als die Wirtschaft am Boden liegt. Was österreichische Firmen und Hilfsorganisationen dazu beitragen, die Bevölkerung und das Land widerstandsfähiger zu machen, ist zu hören in einer Reportage von Rosa Lyon, die für „Saldo“ Pakistan bereist hat.

