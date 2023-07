Halbjahresbilanz NÖ Tourismus: Aufwärtstrend auch im Juni

LH Mikl-Leitner: Niederösterreich besticht als Rad-Destination Nummer 1 im Herzen Europas, mit seinen Weinen und seinen Kulturveranstaltungen

St. Pölten (OTS) - Die erste Hochrechnung der Nächtigungsstatistik für den Monat Juni ist da. 739.600 Nächtigungen (plus 7,7 Prozent im Vergleich zum Juni 2022) konnten Niederösterreichs Gastgeberinnen und Gastgeber laut ersten Prognosen verbuchen. „Seit Jahresbeginn verzeichnete Niederösterreich rund 3,3 Mio. Nächtigungen. Das bedeutet ein sattes Plus von 17,4 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Im Juni sticht vor allem die Steigerung bei den Gästen aus dem Ausland hervor: Zum Vergleichsmonat des Vorjahres verzeichnete Niederösterreich um 25,8 Prozent mehr Nächtigungen in diesem Bereich. Gerade, weil Niederösterreich über unsere Landesgrenzen hinaus als Rad-Destination Nummer 1 im Herzen Europas bekannt ist, mit seinen Weinen in der Champions League spielt und unsere Kulturveranstaltungen eine magnetische Anziehungskraft für Gäste haben“, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hervorhob. Weiters betont sie: „Die bisherige Nächtigungsentwicklung verläuft trotz Teuerung überaus positiv und wir sind überzeugt, dass Niederösterreichs Touristikerinnen und Touristiker auch in den kommenden Monaten mit einer guten Nachfrage rechnen können.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „In den kommenden Wochen haben wir in Niederösterreich noch viel vor. Wir bieten in Niederösterreich ein Gesamterlebnis aus Kultur, Kulinarik und Bewegung in einer herrlichen Naturlandschaft, genau das ist unsere Stärke. Die Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ beispielsweise bietet noch bis 3. September höchsten Wein- und Kulturgenuss. Ausgezeichnete Weine treffen auf eine rege Kulturszene von Musik bis Literatur und das alles in einer einzigartigen Atmosphäre zwischen Weingärten und Kellergassen. Auch der Weinherbst Niederösterreich naht in großen Schritten.“

Bisher verbuchten Niederösterreichs Gastgeberinnen und Gastgeber von Jänner bis Juni hochgerechnet 3.268.572 Nächtigungen. Im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres bedeutet das ein deutliches Plus von 484.035 Nächtigungen, das sind um 17,4 Prozent mehr. Im Vergleich zum Jänner bis Juni 2019 liegt Niederösterreich nur noch 5,2 Prozent unter dem Vorkrisenniveau.

Von August bis November wird der Weinherbst Niederösterreich in all seinen Facetten gefeiert: Verkostungen, Weinfeste, Tage der offenen Kellertüren, Prämierungen und vieles mehr. Er ist die perfekte Zeit Niederösterreich bei einem entspannten (Kurz-) Urlaub zu erleben. Ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß - die einzigartige Stimmung, die in den Kellergassen und Weinbergen herrscht, muss man einfach erlebt haben. Die neuen Entdeckertouren durch Niederösterreich widmen sich den Themen Radfahren, Wandern, Kulinarik und Kultur. Sie enthalten viele Geheimtipps, die nur Locals kennen und gute Freunde empfehlen würden. Aufgebaut sind sie wie ein Reiseführer, mit dem Niederösterreichs Gäste die schönsten Orte, erlebenswertesten Ausflugsziele, Kulinarik Hot-Spots und vieles mehr entdecken können. Damit wird die Urlaubsplanung noch einfacher, schneller und vielfältiger. Noch mehr Tipps und Details auf www.niederoesterreich.at

