SPÖ-Holzleitner/Gruber-Pruner: Abwechslung im Sommer für alle Kinder ermöglichen

SPÖ-Vizeklubchefin und Bundesrätin besuchen Feriencamp – Kritik an Untätigkeit der Regierung bei Sommerbetreuung

Wien (OTS/SK) - Dass die massive Teuerung vor allem Familien trifft, ist kein Geheimnis. Das wird vor allem in den Sommerferien deutlich, wenn Kinder, deren Eltern es sich leisten können, auf Urlaubsreisen viel erleben während andere aufgrund finanzieller Engpässe zuhause bleiben müssen. Für genau diese Kinder schaffen Feriencamps, wie etwa das Falkencamp in Döbriach (Kärnten), das Holzleitner gemeinsam mit SPÖ-Bundesratsabgeordneter Daniela Gruber-Pruner besuchte, kindgerechte Abwechslung während der langen Sommerferien. ****

Stv. Klubvorsitzende Eva-Maria Holzleitner: „Alle Kinder verdienen Erholung und Erlebnisse in den Ferien – unabhängig vom Geldbörserl der Eltern. Es ist für uns als Sozialdemokrat:innen eines unserer wichtigsten Anliegen, Kindern und Jugendlichen alle Chancen zu ermöglichen, um sich frei zu entwickeln. Kein Kind darf in einer heißen Wohnung festsitzen, nur, weil die Eltern keinen Urlaub finanzieren können.“ Bei einer Inflation, die immer noch den höchsten Wert in ganz Westeuropa erreicht, müsse es mehr kostengünstige Möglichkeiten für Familien geben, die langen Sommerferien kindgerecht zu überbrücken. Als weiteres positives Beispiel nennt Holzleitner etwa die Summer-City-Camps in Wien, die Familien in Wien nutzen können. „Solche Modelle brauchen wir für ganz Österreich. Ich sehe hier die Regierung in der Pflicht, endlich ein funktionierendes Betreuungssystem auf die Beine zu stellen“, hält Holzleitner fest.

Die Sprecherin für Kinder und Jugend im Bundesrat Daniela Gruber-Pruner schließt sich der Kritik an: „Für viele Eltern ist es eine große Herausforderung über neun Wochen Sommerferien eine entsprechende Betreuung für ihre Kinder sicherzustellen. Die Regierung erkennt die Problematik leider nicht, und lässt Eltern bei der Organisation der Betreuung im Sommer allein. Feriencamps, wie das Falkencamp in Döbriach, können da eine große Entlastung sein.“ (Schluss) ts/up

