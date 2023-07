!ticket mit 135.000 Lesern und 30,6 Prozent Bekanntheit in der CAWI-Print 2023

Wien (OTS/LCG) - In der soeben erschienen CAWI-Print 2023 kann das Magazin von oeticket erneut mit beeindruckenden Fakten überzeugen, die es nicht nur für Veranstalter zum attraktiven Tool im Marketingmix machen. !ticket trotzt der allgemeinen Printkrise erfolgreich und erreicht 135.000 Leser pro Ausgabe bei zehn Erscheinungen im Jahr. Sie entsprechen einer Reichweite von 1,9 Prozent. Zweimal jährlich werden zudem das Sommer- sowie das Weihnachtsspecial in einer erhöhten Sonderauflage den Tageszeitungen „Kurier“ und „Der Standard“ beigelegt. Mit einer Bekanntheit von 30,2 Prozent ist das größte Veranstaltungsmagazin Österreichs die Instanz für alle Themen rund um Live-Entertainment.

„!ticket ist der redaktionelle Leitfaden durch den Facettenreichtum der österreichischen Veranstaltungslandschaft und bietet den Leserinnen und Lesern sowohl Orientierung als auch Inspiration. Innerhalb von Österreichs größtem E-Commerce-Unternehmen, CTS EVENTIM Austria, ist !ticket als starkes Printmagazin eine wesentliche Säule der Kommunikation, die mit inhaltlicher Qualität die Brücke zwischen analoger und digitaler Welt schlägt“ , betont Herausgeberin Roberta Scheifinger.

Attraktives Angebot für Werbetreibende

Der positiv besetzte Themenmix von !ticket rund um Veranstaltungen, Stars und Freizeitangebote bietet ein attraktives Umfeld für Kampagnen, die eine einkommensstarke, mobile und aktive Zielgruppe erreichen möchten. Mehr als zwei Drittel der !ticket-Leser sind berufstätig und gehören der ABC-Schicht an. 10,8 Prozent sind in leitenden Positionen tätig und 10,4 Prozent in selbstständigen Berufen. 43,5 Prozent verfügen über Matura oder Hochschulabschluss. Bei den Lesern mit hoher formaler Bildung steigert sich das oeticket-Magazin um acht Prozent im Vergleich zur CAWI-Print 2022. 47,6 Prozent der Leser – beachtliche 42 Prozent mehr als noch vor einem Jahr – verfügen über ein Haushaltsnettoeinkommen zwischen 3.300 und 6.000 Euro.

„Die sehr positive Entwicklung der Veranstaltungswirtschaft mit ihrem breiten Angebot aus Kultur, Entertainment und Sport wird von einem hohen Nachholbedarf der Menschen getragen. Trotz wirtschaftlich herausfordernder Rahmenbedingungen ist die Bereitschaft vorhanden, in besondere Erlebnisse zu investieren. !ticket spricht Menschen an, die sich in einer konsumbereiten Lean-Back-Situation befinden und offen für neue Entdeckungen sind“ , unterstreicht CTS-EVENTIM-Austria-CEO Christoph Klingler.

Nachhaltig lebende und aktive Zielgruppe

Überdurchschnittlich viele Leser von !ticket setzen auf umwelt- und klimafreundliche Fortbewegung: 48,7 Prozent reisen bevorzugt mit der Bahn, 28,1 Prozent mit dem Bus und bereits 15,9 Prozent schätzen das Nightjet-Angebot der ÖBB. Entsprechend des ausgeprägten Interesses an Kultur und Veranstaltungen sowie Sport-Events bevorzugen 44,9 Prozent Städtereisen. 38,7 Prozent geben an, gerne Ausstellungen zu besuchen. Zum Mobilitätsverhalten der !ticket-Leserschaft passend, ist das Magazin ab sofort auch digital im ÖBB-Railnet abrufbar.

Zu den Lieblingssportarten der !ticket-Community zählen naturverbundene Aktivitäten wie Radfahren und Mountainbiken (41,2 Prozent) sowie Schwimmen und Tauchen (37,1 Prozent).

Bei den Themeninteressen rangieren Wirtschaftsgeschehen (76,8 Prozent), Nachhaltigkeit (76,7 Prozent), Regionalität von Produkten (76 Prozent) und Film und Fernsehen (75,5 Prozent) noch vor sozialen Medien (73,7 Prozent) sowie Ausflügen und Reisen (73,1 Prozent). Bei Live-Entertainment-Interessen stehen Konzerte und Festivals mit 71,1 Prozent an erster Stelle, gefolgt von zeitgenössischer Musik (58,5 Prozent), Theater, Kabarett, Musical und Oper (54,3 Prozent) sowie klassischer Musik (40,3 Prozent). Sportveranstaltungen wie Fußballspiele oder Tennis-Matches punkten mit 53,9 Prozent.

Studiensteckbrief der CAWI-Print 2023

CAWI-Print, ein Projekt von TMC The Media Consultants und GfK Austria, ist ein seit 2006 jährlich durchgeführtes Reichweiteninstrument für spezifische Magazine, Zeitschriften und Printprodukte. Erhebungszeitraum: März bis Juni 2023; n=4.250 Personen im Alter von 14 bis 79 Jahren mittels computergestützter Online-Interviews (CAWI). Die Vergleichbarkeit mit der CAWI-Print 2022 ist durch das erweiterte Sample nur bedingt gegeben.

Weitere Informationen auf oeticket.com



