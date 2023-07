Bezirksmuseum 20: Konzert „Wir fahren ins Colosseum“

Wien (OTS) - Ein Bezirkskultur-Tipp für August: Das Kammerorchester des Kultur-Vereines „Vienna Royal Philharmonic“ ist am Donnerstag, 17. August, im Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) zu Gast. Um 18.00 Uhr fängt das stimmungsvolle Konzert im Hof des Museums an. Der Abend trägt den Titel „Wir fahren ins Colosseum“. Das bunte Programm hat die Devise „Eine musikalische Reise mit der Brigittenauer Pferde-Eisenbahn“. Dargeboten werden beschwingte und berührende Wienerlieder sowie Walzer. Der Musikforscher, Dirigent, Cellist und Tondichter Peter Illavsky führt die Zuhörer*innen durch die Veranstaltung. Wenn es das Wetter erfordert, wird dieses Freiluft-Konzert in die Museumsräume verlegt. Der Eintritt ist gratis. Die Besucher*innen können Spenden geben. Erteilung von Auskünften per E-Mail: viennaroyalphilharmonic@gmail.com.

Nähere Informationen über das Bezirksmuseum Brigittenau (Dauer-Ausstellung, temporäre Dokumentationen, Öffnungszeiten, Sommer-Pause, Sonder-Veranstaltungen, u.a.) erhalten Interessierte vom ehrenamtlich aktiven Leiter, Richard Felsleitner. Der verdiente Bezirkshistoriker ist unter der Rufnummer 330 50 68 erreichbar (Anrufbeantworter). Fragen an den Museumsverantwortlichen via E-Mail: bm1200@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „Vienna Royal Philharmonic“: https://viennaroyalphilharmonic.com

Bezirksmuseum Brigittenau: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at