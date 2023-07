Externes Audit bestätigt stark ausgeprägte Qualitätskultur an der FH Kufstein Tirol

Die Gutachter:innen bescheinigen der Kufsteiner Fachhochschule ein authentisches Qualitätsbewusstsein und einen intensiven Diskurs über Qualitätssicherungsfragen in allen Bereichen.

Wir legen großen Wert darauf, unseren ausgezeichneten Qualitätsstandard weiterhin hoch zu halten. Dies kann uns aber nur gemeinsam gelingen. Daher gilt unser Dank all unseren Mitarbeiter:innen, Studierenden und Lehrenden für das unübertroffene Engagement und die wertvolle Unterstützung FH-Geschäftsführer Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch 1/4

Diese Auszeichnung bestätigt erneut die hohe Qualität unserer Lehre und Forschung und steht für unser Engagement für Exzellenz, Zuverlässigkeit und Weiterentwicklung. Wir sehen dies als weiteren Meilenstein in unserer Erfolgsgeschichte und bauen darauf, auch in Zukunft als Hochschule wachsen zu können und uns kontinuierlich zu verbessern FH-Rektor Prof. (FH) Dr. Mario Döller 2/4

Besonders freut mich, dass bei diesem umfangreichen und sehr arbeitsintensiven Zertifizierungsverfahren alle Kolleg:innen so viel Engagement, Teamwork und Zusammenhalt gezeigt haben Mag. (FH) Sara Neubauer, Leiterin Qualitäts- und Projektmanagement 3/4

Wir haben unseren Grundsatz ‚Qualität geht uns alle an‘ gelebt und darauf können wir stolz sein Mag. (FH) Sara Neubauer, Leiterin Qualitäts- und Projektmanagement 4/4

Kufstein (OTS) - In regelmäßigen Abständen wird die Qualität von Fachhochschulen von externen Expert:innen überprüft: Der Lehrbetrieb muss höchste Ansprüche erfüllen. Dieses Audit, das alle sieben Jahre durchgeführt werden muss, ist die Grundlage für den Erhalt der Selbststeuerung der Hochschule, die an der FH Kufstein Tirol durch die unbefristete Akkreditierung 2012 ausgesprochen wurde.

Im Rahmen eines Qualitätsmanagements-Audits zu Beginn des Jahres 2023 erhielten externe Gutachter:innen der evalag – Evaluationsagentur Baden-Württemberg – einen umfassenden Einblick in den Aufbau und die Funktionsweise des Qualitätsmanagementsystems der Kufsteiner Fachhochschule. Die Expert:innen stützten ihre Urteilsbildung während der zweitägigen Begehung auf umfangreiche und informative Unterlagen und auf konstruktiv geführte und offene Gespräche mit unterschiedlichen, sehr gut informierten und engagierten Gesprächspartner:innen der Bildungseinrichtung. Die Auditor:innen kamen zu dem Schluss, dass die FH Kufstein Tirol über ein in allen Bereichen sehr gut entwickeltes Qualitätsmanagementsystem verfügt, das die Hochschule in ihrer Selbststeuerung unterstützt. Zudem stellten die Gutachtenden fest, dass die strategischen Ziele der Hochschule mit ihrem Leitbild in Einklang stehen und der Strategieentwicklungsprozess einwandfrei funktioniert.

Familiäre Atmosphäre und persönliche Kommunikation

Während der Begehung konstatierten die Gutachtenden, dass die Prozesse und Instrumente in allen Bereichen der Hochschule zielführend sind und die FH Kufstein Tirol geeignete Rahmenbedingungen und Strukturen zur Qualitätssicherung geschaffen hat. Die Expert:innen stellten in ihrem abschließenden Bericht fest, dass persönliche Kommunikation für die Hochschulangehörigen einen hohen Stellenwert hat, was wiederum für das Qualitätsmanagement förderlich ist. „ Wir legen großen Wert darauf, unseren ausgezeichneten Qualitätsstandard weiterhin hoch zu halten. Dies kann uns aber nur gemeinsam gelingen. Daher gilt unser Dank all unseren Mitarbeiter:innen, Studierenden und Lehrenden für das unübertroffene Engagement und die wertvolle Unterstützung “, sagt FH-Geschäftsführer Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch.

Hohe Qualität der Lehre und Forschung

Die Gutachter:innen registrierten außerdem, dass die Hochschule ihre Ansprüche an das eigene Qualitätsmanagementsystem erfüllt und sich dieses einer breiten internen Akzeptanz erfreut. FH-Rektor Prof. (FH) Dr. Mario Döller über das positive Gutachten: „ Diese Auszeichnung bestätigt erneut die hohe Qualität unserer Lehre und Forschung und steht für unser Engagement für Exzellenz, Zuverlässigkeit und Weiterentwicklung. Wir sehen dies als weiteren Meilenstein in unserer Erfolgsgeschichte und bauen darauf, auch in Zukunft als Hochschule wachsen zu können und uns kontinuierlich zu verbessern .“

Empfehlungen zur Weiterentwicklung

Hinsichtlich der Weiterentwickelung des Qualitätsmanagements sprachen die Auditor:innen einige Empfehlungen aus. „ Besonders freut mich, dass bei diesem umfangreichen und sehr arbeitsintensiven Zertifizierungsverfahren alle Kolleg:innen so viel Engagement, Teamwork und Zusammenhalt gezeigt haben “, sagt Mag. (FH) Sara Neubauer, Leiterin Qualitäts- und Projektmanagement an der FH Kufstein Tirol. „ Wir haben unseren Grundsatz ‚Qualität geht uns alle an‘ gelebt und darauf können wir stolz sein .“

Rückfragen & Kontakt:

Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH

Christine Haage, BA

Public Relations

+ 43 5372 71819 168

Christine.Haage @ fh-kufstein.ac.at

www.fh-kufstein.ac.at