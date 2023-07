Live in ORF 2 und 3sat: Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2023 – Auftakt zu trimedialem ORF-Schwerpunkt

Rund 100 Stunden Programm in TV und Radio mit Top-Konzerten, Opern, Magazinen, Dokus und ausführlicher Berichterstattung

Wien (OTS) - Morgen, am Donnerstag, dem 27. Juli 2023, werden mit dem traditionellen Festakt in der Felsenreitschule die diesjährigen Salzburger Festspiele durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell eröffnet. Der ORF überträgt das glanzvolle gesellschaftliche Ereignis als Auftakt eines umfangreichen trimedialen Programmschwerpunkts – nach einem Intro ab 10.45 Uhr mit u. a. Künstlergesprächen und einem Ausblick auf die kommende Festspielsaison – live ab 11.00 Uhr in ORF 2 und 3sat. Zu den weiteren Live-Produktionen des rund 100-stündigen Festspielreigens in TV und Radio zählen u. a. die ebenfalls morgen in Ö1 live gesendete Opernpremiere der Saison, „Le nozze di Figaro“ (18.00 Uhr), die Neuinszenierungen von Giuseppe Verdis „Macbeth“ in ORF 2 und „Falstaff“ in 3sat sowie ORF III, weiters Bohuslav Martinůs „The Greek Passion“ und Vincenzo Bellinis konzertante Aufführung von „I Capuleti e i Montecchi“, die beide ausschließlich in Ö1 gespielt werden. Unter den zahlreichen hochkarätigen Konzerten, die im ORF zu erleben sind, finden sich u. a. Auftritte der Wiener Philharmoniker mit Christian Thielemann oder Riccardo Muti, des Mozarteumorchesters Salzburg mit u. a. Roberto González-Monjas oder Antonello Manacorda sowie des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien unter der musikalischen Leitung von Elim Chan. Ergänzend dazu bietet die ORF-Kulturflotte mit ORF 2, ORF III, Ö1, ORF Salzburg und dem Gemeinschaftssender 3sat themenaffine Dokumentationen, Künstlerporträts und -gespräche, Magazinsendungen sowie ausführliche Berichterstattung aus der Festspielstadt.

Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2023

Die Live-Übertragung des hochkarätig besuchten Festakts zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2023 wird in bewährter Manier vom ORF Salzburg produziert. Die Festrede zur bereits am 20. Juli mit der „Ouverture spirituelle“ gestarteten 103. Ausgabe des weltberühmten Kulturfestivals, das bis 31. August an 43 Spieltagen 179 Aufführungen an 15 Spielstätten sowie 34 Vorstellungen im Jugendprogramm „jung & jede*r“ präsentiert, hält der 2022 mit dem Nobelpreis ausgezeichnete österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger.

Musikalisch begleitet das Mozarteumorchester Salzburg unter der Leitung seines künftigen Chefdirigenten Roberto González-Monjas durch den Vormittag. Für die ORF-Bildregie zeichnet André Turnheim verantwortlich. Präsentiert wird die Sendung von ORF-Landesdirektorin Waltraud Langer, Kommentator ist Andreas Heyer.

Höchster Operngenuss: „Macbeth“ und „Falstaff“ im TV, Eröffnungspremiere „Le nozze di Figaro“ und mehr im Radio

Gleich mehrere Opernproduktionen stehen heuer, teilweise live, auf dem ORF-Programm:

So u. a. die Übertragung der Premiere von Giuseppe Verdis Frühwerk „Macbeth“ (Samstag, 29. Juli, live-zeitversetzt, 20.15 Uhr, ORF 2) in einer Neuinszenierung von Krzysztof Warlikowski, bei der Philippe Jordan anstelle des aus Krankheitsgründen verhinderten Franz Welser-Möst die Wiener Philharmoniker dirigiert. In der blutigen Geschichte rund um ein tragisches Herrscherpaar, das durch mehrere Morde den königlichen Thron der Schotten erobert, übernimmt Vladislav Sulimsky die Partie des Generals Macbeth, Asmik Grigorian gibt ihr Debüt als Lady Macbeth.

Ein weiteres Opernhighlight aus der Feder Giuseppe Verdis steht ebenfalls auf dem Spielplan: Der Gemeinschaftssender 3sat präsentiert dessen letztes Werk „Falstaff“ (Samstag, 19. August, 20.15 Uhr) in einer Neuinszenierung von Christoph Marthaler, ein Dacapo folgt in ORF III (Sonntag, 3. September, 21.45 Uhr). Unter der Leitung von Ingo Metzmacher am Pult der Wiener Philharmoniker ist Gerald Finley in der Titelpartie zu erleben.

Ö1 sendet nach der Live-Übertragung der von Martin Kušej in Szene gesetzten Eröffnungspremiere mit Wolfgang Amadeus Mozarts „Le nozze di Figaro“ (27. Juli, 18.00 Uhr), bei der Raphaël Pichon die Wiener Philharmoniker dirigiert (mit u. a. Andrè Schuen, Adriana González, Sabine Devieilhe, Krzysztof Baczyk und Lea Desandre), zwei weitere Opernproduktionen: Simon Stones Neuinszenierung von Bohuslav Martinůs „The Greek Passion“ (Samstag, 19. August, 19.05 Uhr) mit Maxime Pascal als Dirigent der Wiener Philharmoniker sowie Vincenzo Bellinis konzertante Aufführung von „I Capuleti e i Montecchi“, die das Mozarteumorchester Salzburg unter der Leitung von Marco Armiliato zum Besten gibt.

Top-Konzerte mit Wiener Philharmonikern, Mozarteumorchester Salzburg, ORF RSO Wien u. a.

Live-Konzertgenuss pur von den Salzburger Festspielen bringt ORF 2 mit einem von Christian Thielemann dirigierten Auftritt der Wiener Philharmoniker (Sonntag, 30. Juli, 11.00 Uhr) mit: Johannes Brahms’ Totenmesse „Deutsches Requiem“ für Sopran, Bariton, gemischten Chor und Orchester op. 45, interpretiert von Elsa Dreisig, Michael Volle und dem Wiener Singverein. Ein weiterer Konzerthöhepunkt aus Salzburg im Fernsehen steht in ORF III unter dem Motto „Ein Abend mit Mozart“ (Sonntag, 6. August, live-zeitversetzt, 20.15 Uhr; in Ö1 bereits um 11.03 Uhr live) auf dem Spielplan. Das Mozarteumorchester Salzburg interpretiert unter der musikalischen Leitung von Roberto González-Monjas u. a. Kirchensonaten und die Krönungsmesse von Wolfgang Amadeus Mozart, mit den Sängerinnen und Sängern Nikola Hillebrand, Ema Nikolovska, Maciej Kwaśnikowski und Tareq Nazmi sowie Organistin Michaela Aigner und dem Bachchor Salzburg.

Ö1 präsentiert insgesamt 14 Konzerte der diesjährigen Salzburger Festspiele, fünf davon live. So ist u. a. das Mozarteumorchester mit zwei weiteren Mozart-Matineen live zu erleben: mit Dirigent Ivor Bolton und Pianist Seong-Jin Cho (Sonntag, 30. Juli, 11.03 Uhr) sowie mit Antonello Manacorda am Pult und Sopranistin Golda Schultz (Sonntag, 27. August, 11.03 Uhr).

Außerdem: drei weitere Konzerthighlights der Wiener Philharmoniker aus dem Großen Festspielhaus – mit Riccardo Muti (Dienstag, 15. August, live um 11.03 Uhr), mit Franz Welser-Möst (Sonntag, 20. August, live um 11.03 Uhr) sowie ein am 29. August aufgezeichneter Auftritt mit Jakub Hrůša und Pianist Igor Levit (Sonntag, 17. September, 11.03 Uhr).

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien absolviert am 12. August einen Auftritt im Rahmen der Salzburger Festspiele unter Dirigentin Elim Chan, der als Aufzeichnung am Donnerstag, dem 17. August, um 19.30 Uhr in Ö1 zu hören ist.

Weitere Konzertereignisse aus Salzburg in Ö1: das West Eastern Divan Orchestra mit Daniel Barenboim und Starpianistin Martha Argerich (Sonntag, 3. September, 11.03 Uhr) oder der Anfang August aufgezeichnete „Young Conductors Award“ (Samstag, 9. September, 15.05 Uhr).

Begleitprogramm in TV und Radio: Kulturdokus, Magazine, Künstlergespräche, Berichterstattung

Begleitend zu den Festspielproduktionen aus Salzburg zeigt ORF 2 themenaffine Kulturdokumentationen wie etwa am Sonntag, dem 30. Juli, „Salzburg – Gesamtkunstwerk im Herzen Europas“ (9.05 Uhr), eine filmische Reise mit dem ehemaligen „Jedermann“ Cornelius Obonya in die Festspielstadt und ihr Umland, und „Fuoco sacro – Suche nach dem heiligen Feuer des Gesangs“ (9.50 Uhr) u. a. über die Kunst von Starsopranistin Asmik Grigorian, weiters das etwas andere Komponistenporträt „Musikalisch kulinarisch: Verdi und die Emilia Romagna“ (Sonntag, 13. August, 10.00 Uhr) oder die Doku „Max Reinhardt –Ein Leben als Inszenierung“ (Sonntag, 3. September, 10.00 Uhr) anlässlich des 150. Geburtstags des Regisseurs und Begründers der Salzburger Festspiele.

Vertiefend befassen sich das traditionelle „kulturMontag Spezial“ (31. Juli, live, 22.30 Uhr, ORF 2) aus dem Großen Festspielhaus sowie „kulturMontag“-Schwerpunktsendungen (bereits am 24. Juli sowie am 7. August, 22.30 Uhr, ORF 2), außerdem vier vom ORF Salzburg produzierte Ausgaben „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“ (28. Juli bis 18. August, freitags, 18.30 Uhr, ORF 2; Dacapos ab 30. Juli, sonntags, 19.45 Uhr, ORF III) mit dem Programm des diesjährigen Festivals.

Für regelmäßige aktuelle TV-Berichterstattung über die Salzburger Festspiele sorgen neben den „ZIB“-Formaten und den „Salzburg heute“-Sendungen (täglich, 19.00 Uhr, ORF 2) auch die ORF-Daytime (u. a „Guten Morgen Österreich, ab 6.30 Uhr, ORF 2), die „Seitenblicke“ (täglich, 20.05 Uhr, ORF 2) oder die „Seitenblicke Sommerbühne“ (freitags, 21.50 Uhr, ORF 2).

Auch Radio Ö1 beschäftigt sich in zahlreichen Sendungen mit dem Festival, u. a. in den Ö1-„Journalen“, dem „Kulturjournal“ und „Kulturjournal spezial“, den Reihen „Intermezzo“, „Intrada – Festivalmagazin“ und „Zeit-Ton“ sowie dem „Ö1 Klassik-Treffpunkt“.

Salzburger Festspiele im ORF.at-Netzwerk und im ORF TELETEXT

Im Rahmen der Kulturberichterstattung informiert das ORF.at-Netzwerk auf zahlreichen Channels – von salzburg.ORF.at über news.ORF.at und oe1.ORF.at bis zu ORF Sound und ORF-TVthek – mit umfassenden Storys sowie Audio- und Video-Streams (sofern die entsprechenden Online-Lizenzrechte vorhanden sind) über das Festivalgeschehen in Salzburg. Die digitale Plattform ORF TOPOS berichtet ab 27. Juli in einem eigens zu den Salzburger Festspielen eingerichteten, multimedialen Special aktuell über Premieren und widmet auch den zahlreichen weiteren künstlerischen Highlights breiten Raum. Auf topos.ORF.at ist außerdem die Eröffnung der Festspiele am 27. Juli live und multimedial mitzuerleben.

Der ORF TELETEXT informiert im Rahmen der Kultur-Topstorys sowie dem Magazin „Kultur und Show“ (inkl. Festspielprogramm auf Seite 415) über die heurigen Salzburger Festspiele.

Weitere Details zum ORF-Salzburg-Schwerpunkt sind unter presse.ORF.at oder tv.ORF.at abrufbar. Eine Übersicht aller Konzerttermine und Beiträge steht außerdem unter http://oe1.ORF.at/festspielsender zur Verfügung.

