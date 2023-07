Cinema Paradiso Baden lädt wieder zum Open-Air-Kino

Eröffnung mit „Griechenland“ am 27. Juli

St. Pölten (OTS/NLK) - Bereits das elfte Jahr in Folge bietet das Cinema Paradiso Baden seinen Besucherinnen und Besuchern heuer sommerliches Kinoerlebnis am Theaterplatz in der Badener Fußgängerzone direkt in der historischen Altstadt. Von Donnerstag, 27. Juli, bis Sonntag, 20. August, stehen dabei drei Wochen lang die neuesten Filme und Publikumslieblinge der letzten Monate auf dem Programm.

Eröffnet wird morgen, Donnerstag, 27. Juli, mit der Tragikomödie „Griechenland“ und Thomas Stipsits in der Rolle des Johannes, der einen Olivenhain in Griechenland erbt, worauf sich an der Ägäis im Ringen um sein Erbe ein Netz aus Lügen und Täuschungen entspinnt; Beginn ist um 20.45 Uhr.

Ein weiteres Highlight im Open-Air-Kino ist am Samstag, 12. August, der Dokumentarfilm „Sturm am Manaslu“, in dem Reinhold Messner die tragischen Geschehnisse rund um die Himalaya-Expedition 1972 nachzeichnet. Nach dem um 20.30 Uhr beginnenden Film erzählen Reinhold Messner und Wolfgang Nairz von den Geschehnissen, die ihr Leben für immer verändert haben. Am Donnerstag, 17. August, ist dann Regisseur Adrian Goiginger anlässlich seines Films „Der Fuchs“ über eine außergewöhnliche Freundschaft inmitten der von Angst und Entbehrung geprägten Zeit des Zweiten Weltkrieges zu Gast in Baden; Filmbeginn ist um 20.15 Uhr.

Zudem stehen „Ein Mann namens Otto“ (Freitag, 28. Juli), „Barbie“ (Samstag, 29. Juli), „Was man von hier aus sehen kann“ (Sonntag, 30. Juli), „Die Rumba Therapie“ (Montag, 31. Juli), „Hallelujah: Leonard Cohen“ (Dienstag, 1. August), „Everything Everywhere All At Once“ (Mittwoch, 2. August), „Die Nachbarn von oben“ (Donnerstag, 3. August), „Triangle of Sadness“ (Freitag, 4. August) und „Book Club 2“ (Samstag, 5. August) jeweils ab 20.45 Uhr auf dem Spielplan.

Jeweils um 20.30 Uhr starten „Der Super Mario Bros. Film“ (Sonntag, 6. August), „20.000 Arten von Bienen“ (Montag, 7. August), „Moonage Daydream“ (Dienstag, 8. August), „Die Insel der Zitronenblüten“ (Mittwoch, 9. August), „The Big Lebowski - White Russian Night“ (Donnerstag, 10. August) und „I wanna dance with somebody“ (Freitag, 11. August). 20.15 Uhr lautet die Beginnzeit für „Die Schule der magischen Tiere 2“ (Sonntag, 13. August), „Hive“ (Montag, 14. August), „Die einfachen Dinge“ (Dienstag, 15. August), „Tár“ (Mittwoch, 16. August), „Jeanne du Barry“ (Freitag, 18. August) und nochmals „Griechenland“ (Samstag, 19. August). Das Finale am Sonntag, 20. August, bestreitet dann ab 20 Uhr „Casablanca“.

Bei Schlechtwetter ist der jeweilige Film ab ca. 21.30 Uhr im Kino zu sehen; nähere Informationen und Karten unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse