„Eco Spezial“ über „Putins Komplizen: Die geheime Welt der Oligarchen“

Am 27. Juli um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert am Donnerstag, dem 27. Juli 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 ein „Eco Spezial“ zum Thema „Putins Komplizen: Die geheime Welt der Oligarchen“:

Wladimir Putin, Russlands langjähriger Präsident und imperialer Kriegsherr, ist kein einsamer Alleinherrscher. Er stützt sich auf einen Kreis von Männern, die mindestes so reich wie mysteriös sind:

die Oligarchen. Ohne sie könnte Putin seinen Krieg in der Ukraine nicht führen. Megajachten, Megavillen, Megamodels – das Bild der russischen Oligarchen im Westen ist geprägt von ihrem obszönen Reichtum, von Skandalen und Geheimniskrämerei. Aber hinter dieser Oberfläche sind sie die Schlüsselfiguren im politischen System Russlands. Ihre Loyalität zum Kreml ist grenzenlos, denn nur ihm verdanken sie ihren Zugriff auf die riesigen Öl- und Gaskonzerne, Banken und anderen Ressourcen. Im Gegenzug für ihren glamourösen Lifestyle müssen sie nicht nur den russischen Staat finanzieren, sondern auch die radikalen Ziele des Kremls umsetzen. Bis hin zum Krieg in der Ukraine.

Auch deshalb sind sie so grenzenlos verschwiegen. Sie zeigen sich nicht und geben nichts preis. Doch es gibt eine Handvoll Menschen, die ihnen auf den Fersen sind. Wie zum Beispiel die junge österreichische Forscherin Elisabeth Schimpfössl, die allein 80 russische Superreiche persönlich befragt hat. Was bewegt jene superreichen Männer? Wie viel Geld und Macht haben sie?

