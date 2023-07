22. Bezirk: Humor, Country und Sirtaki im Donaupark

Jirkal (28.7.), Slickers (29.7.) und Schrammeln (30.7.): 0664/88 22 67 10

Wien (OTS) - Noch bis Sonntag, 27. August, treten Humorist*innen und Musiker*innen aller Art auf der Freiluft-Bühne im Donaupark auf. Der Eintritt zu den Kabarett-Abenden und Konzerten auf der „Bühne Donaupark“ (22., Arbeiterstrandbadstraße 122, unweit vom Irissee) ist traditionell kostenlos. Die nächsten Darbietungen: Am Freitag, 28. Juli, ist der Kabarettist Fredi Jirkal ab 19.30 Uhr mit einem „Best-Of“-Programm zu sehen. Jirkal meint „Man(n) bleibt Kind“ und spannt einen erheiternden Bogen vom „Ungeheuer von Wellness“ bis zum „Heimwerkerprofi“. Melodiöse Erinnerungen an Western-Kapellen aus den 30ern und 40ern bringt das Ensemble „The City Slickers“ am Samstag, 29. Juli, ab 19.30 Uhr, gekonnt zu Gehör. Alle Country-Fans dürfen das Konzert nicht verpassen.

Klara Kundu schminkt Kinder am Samstag, 29. Juli, ab 16.30 Uhr. „Musik für den kleinen Urlaub zwischendurch“ ertönt am Sonntag, 30. Juli, beim Gastspiel der Formation „Sirtaki Schrammeln mit Charlotte Ludwig“. Beginn des Abends mit dem Motto „Griechisch g´schrammelt“: 18.00 Uhr. Auskünfte: Telefon 0664/88 22 67 10 („Hotline“). Das Projekt wird durch den Bezirk und von anderen Unterstützer*innen gefördert. Den kompletten Spielplan für die Sommer-Saison 2023 veröffentlicht der „Kulturverein Donaustadt“ (Präsident: Herbert Sobotka) im Internet: www.buehnedonaupark.at.

Im August werden zum Beispiel das Hans-Ecker-Trio, Joesi Prokopetz, Michael Patrick Simoner, Andy Lee Lang, Stefan Haider, Dennis Jale, Niddl, Floh & Wisch und das Orchester „Original Swingtime Big Band“ im Donaupark das Publikum bestens unterhalten. Details dazu erfragen Interessierte bei den ehrenamtlich arbeitenden Organisator*innen per E-Mail: office@kv22.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverein Donaustadt: www.kulturverein-donaustadt.at

Der Donaupark: www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/donaupark.html

Humorist Fredi Jirkal: www.jirkal.at/

Country-Band „The City Slickers“: www.facebook.com/cityslickersband/?locale=de_DE

Quartett „Sirtaki Schrammeln“: www.charlotteludwig.at/sirtakischrammeln

Kultur-Termine im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

