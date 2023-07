Österreicher investieren mehr in Nahrungsergänzungsmittel und Tonika

Apotheken-Verkaufszahlen 1. Halbjahr 2023 vs. 2022

Wien (OTS) - Das 1. Halbjahr 2023 brachte bei den kumulierten Verlaufszahlen in den Apotheken neben Absehbarem auch einige Überraschungen: So stieg der Absatz von Vitaminpräparaten und anderen Nahrungszusätzen in den 109 ApoLife Apotheken gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 um mehr als 11 %. Parallel dazu erhöhte sich der Absatz von Tonika und vergleichbaren Vitalitätsprodukten um mehr als 9 %.

Im Halbjahresvergleich stark angestiegen sind auch saisonale Verkäufe von Husten- und Erkältungsmitteln (+ 22 % gegenüber Januar-Juni 2022) sowie Schmerzmittel (+ 7 %). Ein spürbares Plus von knapp 13 % gab es zudem bei Präparaten zur Mund- und Zahnbehandlung.

Mag. Martin R. Geisler, Generalsekretär der ApoLife Apothekengruppe, sieht dies als „Trend zur Alltags-Gesundheit und Vitalität: Die Menschen sind ganz offensichtlich zu Investitionen in die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden bereit, wenn sie damit einen konkreten und nachweislichen Nutzen im Alltag verbinden können. Dies ist der klassische Vorteil von Vitaminpräparaten und Nahrungsergänzungen.“

