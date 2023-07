Sommeraktivitäten in den NÖ Pflegezentren: Bewegungsrunden, Ausflüge und Sommerfeste

Unterhaltsame Stunden für Bewohnerinnen und Bewohner dank des Engagements der Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen

St. Pölten (OTS) - „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viele Menschen sich in den Pflege- und Betreuungszentren ehrenamtlich engagieren und was dieses lobenswerte Engagement für die Bewohnerinnen und Bewohner bewirken kann. Bei den unterschiedlichen Sommeraktivitäten der Pflegezentren wird sichtbar, was für einen wertvollen Beitrag die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch die Hauptamtlichen tagtäglich leisten und wie sie damit in den Sommermonaten für eine willkommene Abwechslung sorgen“, so die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Im PBZ Eggenburg beispielsweise gab es vor Kurzem eine Bewegungsrunde im Garten, bei der die Bewohnerinnen und Bewohner ihr Können beim Dosenwerfen unter Beweis stellen konnten. Auch ihre Tischtennis-Fähigkeiten konnten die Damen und Herren – in abgewandelter Form – vorzeigen. Dank der warmen Temperaturen konnten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein paar unterhaltsame Stunden im Freien genießen. Auch im PBZ Melk fand ein Spielefest mit mehreren Stationen für die Bewohnerinnen und Bewohner statt.

Bei zwei Rollstuhlausflügen hatten die Bewohnerinnen und Bewohner des PBZ Baden die Gelegenheit, das warme Sommerwetter in vollen Zügen zu genießen. Der erste Ausflug führte in das Badener Rosarium im Doblhoffpark, zum Casino und durch die Fußgängerzone. Am zweiten Tag stand ein Besuch beim Fotofestival La Gacilly am Programm – dem größten Fotofestival Europas, das heuer unter dem Motto „Rebellische und tief verwurzelte Hoffnungsbilder aus dem Orient! Eine fotografische Reise zwischen Licht und Schatten.“ steht.

Auch das Frühsommerfest des PBZ Pottendorf war ein voller Erfolg. Bei musikalischer

Untermalung durch das Waltersdorfer Tanzorchester und die Percussion Band BATALA war für gute Unterhaltung bestens gesorgt. Zum Festhalten der schönen Erinnerungen stand eine Fotobox zur Verfügung und auch die kulinarische Verwöhnung aller Festgäste kam natürlich nicht zu kurz. Im Rahmen dieses Festes wurde zugleich der Direktor des PBZ, Martin Wieczorek, nach 24 Jahren im Amt in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

All diese Veranstaltungen und Ausflüge sind dank großer Unterstützung von hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie auch FSJ-Teilnehmerinnen und Teilnehmern möglich. Insgesamt gibt es in der NÖ LGA über 1.400 Ehrenamtliche, die die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen. „Ihnen allen wollen wir besonders Danke sagen und vor allem einen schönen und erholsamen Sommer wünschen“, so Teschl-Hofmeister abschließend.

