Nachhaltigkeit und KI: Die Revolution im Tourismus hat begonnen

Das BÖTM-Top-Seminar präsentiert von 4. bis 6.10. Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen im Tourismus. Nachhaltigkeit, KI und Destinationsentwicklung stehen im Fokus.

Gosau am Dachstein (OTS) - Die Arbeit in Tourismusdestinationen wird zunehmend anspruchsvoller. Wachsende Konkurrenz, sich ändernde Gästebedürfnisse, der Umgang mit Nachhaltigkeit sowie die zunehmende Komplexität einer digitalen Ära stellen Touristiker und Touristikerinnen vor immer neue Herausforderungen.

Um Lösungsansätze für diese vielschichtigen Aufgaben zu diskutieren, findet das BÖTM-Top-Seminar dieses Mal im Vitalhotel Gosau am Dachstein statt. Von 4. bis 6. Oktober 2023 werden Tourismusmanager und Tourismusmanagerinnen aus ganz Österreich und internationale Fachleute aus der Branche ihre Erfahrungen teilen und neue Strategien präsentieren. Besonderes Augenmerk wird auf die Themen Nachhaltigkeit und Destinationsentwicklung sowie der Umgang mit Künstlicher Intelligenz gelegt. „Die Herausforderungen in der Destinationsarbeit sind vielfältig und dabei ist ein Austausch mit im Kollegium wichtig und sehr hilfreich“, betont Lisa Loferer, die BÖTM-Weiterbildungsreferentin.

Fachleute auf der Bühne

Pietro Beritelli, Professor an der Uni St. Gallen, stellt mit seinem Vortrag „DMO Quo Vadis“ das traditionelle Destinationsmanagement in Frage. Kann man sich Imagewerbung, Branding, Marktstrategien in Zukunft sparen? Olaf Nitz von Saint Elmos und Anette Klett-Steinbauer von Thaltegos setzen jedenfalls auf Tourismusmarketing und zeigen auf, wie man dieses mit schon vorhandenen, aber auch neuen, innovativen Datenquellen und Künstlicher Intelligenz optimieren kann.

Das Thema Nachhaltigkeit bleibt weiter im Fokus. Holger Sigmund von Tourism Impact gibt Einblicke in die Denkweise der Gäste zum Thema Nachhaltigkeit – welche Herausforderungen auf Tourismusverbände und Destinationen zukommen und auf was wir man sich in Zukunft fokussieren muss.

Praxisorientierte Lösungsansätze für Tourismusdestinationen

Die Kongresspartner Post AG und A1 Telekom Austria werden praxisnahe Best Cases präsentieren. U.a.: wie der ideale Mediamix für mehr Gäste entlang der Customer Journey aussehen kann und wie die mobilfunkbasierte Besucherstromlenkung in „Near-Realtime“ funktioniert. Die Heads of Market der Österreich Werbung, geben einen Einblick, wie internationale Destinationen mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Destinationsentwicklung umgehen.

Das dreitägige Top-Seminar bietet eine Plattform, um praxisorientierte Lösungsansätze zu finden. Teilnehmende haben die Möglichkeit, von bewährten Best Practices zu lernen und sich mit anderen Branchenexperten auszutauschen. Das Rahmenprogramm führt von Hallstatt, Bad Goisern am Hallstättersee bis Gosau am Dachstein und Obertraun durch die Ferienregion Dachstein Salzkammergut.

"Das BÖTM-Top Seminar hat sich in den letzten Jahren zu einer der bedeutendsten Branchenveranstaltungen entwickelt. Mit über 130 Anmeldungen aus Österreich und den Nachbarländern ist es zu einer beeindruckende Austauschplattform im Tourismus geworden. Die hohe Nachfrage, mit nur noch wenigen Restplätzen verfügbar, unterstreicht die Wichtigkeit dieser Veranstaltung für die gesamte Tourismusbranche", erklärt der BÖTM-Präsident Mathias Schattleitner. Weitere Informationen zu allen Referenten und Vorträgen im Detail gibt es unter: www.boetm.at

