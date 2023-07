Kick-off zum 7. Deutsch-Österreichischen Technologieforum 2024

Keynote Airbus-CTO Sabine Klauke, Podiumsrunde mit BM Kocher, AVL und Rosenbauer

Wien (OTS) - Mit dem Kick-off-Event am 11. Oktober 2023 leiten die Veranstalter, die Deutsche Handelskammer in Österreich (DHK) und Fraunhofer Austria Research, das siebente Deutsch-Österreichische Technologieforum mit dem Leitthema „Mission Zukunft – Transformation der Wirtschafts- und Energiesysteme“ ein.

Keynotesprecherin Sabine Klauke, Chief Technology Officer and Executive Vice President of Engineering bei Airbus wird am Beispiel der Luftfahrtindustrie über Perspektiven zur Dekarbonisierung des Luftverkehrs sprechen und wie die Transformation zu einer klimaneutralen Luftfahrt mit nachhaltigem CO2 gelingen kann. Als CTO treibt Klauke die Ambitionen des Unternehmens voran, bahnbrechende Technologien zu entwickeln, um die Zukunft der Luft- und Raumfahrt zu gestalten.

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion diskutieren mit der Technikchefin der österreichische Wirtschaftsminister Martin Kocher sowie Sebastian Wolf, im Vorstand der Rosenbauer International AG und Jens Poggenburg, Mitglied der AVL-Geschäftsführung. Die spannende Podiumsrunde wird passend zum Motto des Technologieforums die Anforderungen an Wirtschafts- und Energiesysteme aus den jeweiligen Industriebranchen beleuchten. Sabine Hesse, Geschäftsführerin beim Fachverband Metalltechnische Industrie moderiert das hochkarätig besetzte Panel.

„Beim Kick-off-Event im Oktober 2023 treffen Referent:innen mit Entscheider:innen der deutschen und österreichischen Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, um sich über die Mission Zukunft und die Transformation der Wirtschafts- und Energiesysteme auszutauschen.“, lädt DHK Hauptgeschäftsführer Thomas Gindele in den Marx Palast ein.

Die Teilnahme am Kick-off ist kostenfrei, eine Anmeldung jedoch erforderlich: www.technologieforum-dhk.at

Bilateraler Austausch für Wirtschaft und Wissenschaft

Das 7. Deutsch-Österreichischen Technologieforum im März 2024 steht ganz im Zeichen von „Erneuerung.Wandel.Innovation.“ Hochkarätige Expert:innen aus Wissenschaft und Wirtschaft aus Deutschland und Österreich werden am 13. und 14. März 2024 im Rahmen der Dinner-Night beziehungsweise am Forumstag über die nächsten technologischen Entwicklungen und die Zukunft der Arbeit sprechen.

Den bilateralen Austausch zu den zukunftsweisenden Trends unterstützen zahlreiche, namhafte Industrieunternehmen wie Beckhoff Automation, Festo, Lenzing, Phoenix Contact, Rittal, Dr. Sasse Facility, Siemens Österreich und der Fachverband der Metalltechnischen Industrie sowie die Medienpartner MM Maschinenmarkt und Industriemagazin.

Der Early-Bird-Tickettarif zur siebenten Auflage des Deutsch-Österreichischen Technologieforums gilt bis 31. Dezember 2023. Ermäßigungen gibt es für Mitgliedsunternehmen der DHK.

Rückfragen & Kontakt:

Deutsche Handelskammer in Österreich

Berenika.sterba @ dhk.at

T.: +43 1 545 14 17-28