TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Im Würgegriff der Radikalen", von Christian Jentsch

Ausgabe vom Mittwoch, 26. Juli 2023

Innsbruck (OTS) - Mit der Justizreform versucht die rechts-religiöse Regierung in Israel das Land umzugestalten.Premier Netanjahu wird von den Interessen radikaler Kräfte getrieben. Das säkulare Israel stellt sich dagegen.

Es hat alles nichts geholfen: Trotz hektischer Versuche des israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog, doch noch eine Kompromissformel zu finden, trotz der Bedenken der USA als des engsten Verbündeten Israels und trotz der Massenproteste Hunderttausender gegen die Pläne der rechts-religiösen Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu gaben am Montag 64 von 120 Abgeordneten im Parlament grünes Licht für den Umbau der Justiz. Es geht darum, das Höchste Gericht des Landes zu entmachten. Jene Instanz, welcher bei der Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten auf Grund einer fehlenden festgeschriebenen Verfassung in Israel eine besondere Bedeutung zukommt. Jene Instanz, die ein effektives Gegengewicht zur Regierung darstellt. Nun wird dem Höchsten Gericht in einem ersten Schritt die Möglichkeit genommen, Entscheidungen der Regierung oder einzelner Minister als „unangemessen“ zu bewerten.

Angriffe der Politik auf die Justiz und die Medien sind ein Alarmzeichen für die Demokratie, nicht nur in Israel. Und Israels populistischer Regierungschef und gewiefter Stratege Benjamin Netanjahu ist bereit, für seinen Machterhalt viel aufs Spiel zu setzen. Einerseits könnte der Premier, gegen den ein Korruptionsprozess läuft, selbst von der auf Schiene gebrachten Justizreform profitieren. Doch vor allem ist Netanjahu ein Getriebener seiner ultraorthodoxen und radikal-nationalistischen Koalitionspartner, die das Gesicht Israels radikal verändern wollen. Die Koalition mit diesen Kräften war der Preis, den Netanjahu gewillt war zu bezahlen, um wieder an die Schalthebel der Macht zu gelangen.

Unterdessen werden die Risse in der israelischen Gesellschaft immer tiefer. Wenn Dialog verweigert und das Gebot der Mäßigung über Bord geworfen wird, drohen Israels Parallelwelten aufeinanderzuprallen. Welten, die einander fremd sind. Viele säkulare Israelis fühlen sich von ultraorthodoxen und nationalreligiösen Hardlinern, die in der Regierung neben Netanjahus konservativem Likud das Sagen haben, bedroht. Sie befürchten die Umwandlung Israels in einen religiösen Staat und sehen in der angepeilten Entmachtung der Justiz gar den Anfang vom Ende der Demokratie.

Israels rechtsreligiöse Regierung hat einen gefährlichen Weg eingeschlagen. Doch sie sieht sich einer wachen Zivilgesellschaft gegenüber. Hunderttausende gehen seit Monaten auf die Straße, um gegen die Pläne der Regierung und für ein anderes, offenes und vielfältiges Israel zu demonstrieren. Das Ringen um die Zukunft Israels ist in vollem Gange.





Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com