Oö. Volksblatt: "Rezept für Ärzte" (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 26. Juli 2023

Linz (OTS) - Dass es im rot-weiß-roten Gesundheitssystem krankt, verneint inzwischen wohl niemand mehr. Bei der Suche nach dem richtigen Rezept gegen den drohenden Ärztemangel und gegen unzufriedene Patienten scheiden sich aber die Geister. Zum einen will man mit Geldspritzen gegensteuern, um angehende Ärzte im Land zu behalten und ihnen eine Kassenstelle schmackhaft zu machen. Zum anderen sind oft auch fehlgeleitete Patientenströme ein Problem, das zur Überfüllung in den Spitälern führt. Zwar sind alle Ansätze wohl richtig, aber auch hier kommt es auf die Dosierung an. Man wird weder Ärzte noch Patienten zwingen können, das eine oder das andere zu tun. Aber man kann sensibilisieren und auf gangbare Wege aufmerksam machen: Das eine ist die Attraktivierung von Kassenarztstellen, das andere die Aufklärung der Patienten, zum „richtigen“ Arzt zu gehen. Am Ende müssen alle Betroffenen gemeinsam einen Kompromiss finden.

